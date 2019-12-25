Доля современных образцов вооружения в Западном военном округе за год возросла более чем на 22% - командующий

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Доля современных образцов вооружения в Западном военном округе (ЗВО) за год возросла более чем на 22%, сообщил командующий войсками ЗВО Александр Журавлёв.

"По результатам выполнения гособоронзаказа в 2019 году доля современных образцов вооружения, военной и специальной техники в войсках округа увеличена более чем на 22%", - сообщил Журавлёв во вторник по итогам расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

Он также отметил, что продолжает расти численность военнослужащих округа, проходящих военную службу по контракту. "На сегодняшний день она составляет более 74 тысяч человек", - сказал командующий.