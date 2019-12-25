Россия будет сохранять нужный уровень обороноспособности за счет интеллекта и минимизации воровства - Путин

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Снижение бюджетных расходов на "оборонку" не повлияет на уровень обороноспособности РФ, она будет наращиваться не за счет финансовых вливаний, а за счет "мозгов", заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая ранее на коллегии ведомства, сообщил, что Россия в текущем году по военным расходам опустилась с седьмого на восьмое место в мире, а в следующем будет уже на девятом.

Как подчеркнул Путин, "это не значит, что мы готовы пойти на то, чтобы понизить нашу боеготовность". "Все, что мы делаем, - это работа по плану", - заверил он.

Президент РФ отметил, что Россия может сохранять нужный ей уровень обороноспособности "за счет "мозгов", за счет интеллекта, за счет лучшей организации работы, за счет минимизации воровства и разгильдяйства, за счет концентрации усилий на главных направлениях, которые обеспечат нам высокий уровень обороноспособности государства".