Владимир Путин выступил на заседании коллегии Минобороны, состоявшемся в Национальном центре управления обороной

ЦАМТО, 24 декабря. На заседании были подведены итоги деятельности Вооруженных Сил за 2019 год. Верховный Главнокомандующий определил основные задачи по военному строительству и главным направлениям деятельности военного ведомства на предстоящий год.

На ежегодное расширенное заседание коллегии Министерства обороны были приглашены члены Совета Безопасности, руководство Федерального Собрания и Правительства, командующие военными округами, объединениями и соединениями Вооруженных Сил.

Ниже приведено выступление Владимира Путина на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в изложении пресс-службы Кремля

В.Путин: Добрый день, уважаемые товарищи!

Последние годы мы проводим расширенные коллегии и другие значимые мероприятия в сфере военного строительства в Национальном центре управления обороной. Недавно, 19 декабря, центру исполнилось пять лет. За это время он стал эффективным инструментом управления армией и флотом, важным звеном межведомственного взаимодействия.

Хочу поблагодарить всех, кто здесь служит, работает, кто создавал этот центр. Пожелать всем успехов в обеспечении военной безопасности России.

Сегодня в рамках расширенного заседания коллегии подведем итоги деятельности Вооруженных Сил в 2019-м году, обсудим, на каких задачах предстоит сосредоточиться в дальнейшем.

Отмечу, что за 2019 год в развитии Вооруженных Сил произошло много качественных и системных изменений. Так, доля современного оружия в "ядерной триаде" достигла 82 процентов. В РВСН начал поступать новейший, гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности с планирующим крылатым блоком "Авангард". Это оружие будущего способно преодолевать как действующую, так и перспективную противоракетную оборону.

Важные шаги сделаны в совершенствовании систем управления и связи, разведки и радиоэлектронной борьбы. Прежде всего, за счет внедрения новейших технологий в области сбора, передачи и обработки информации.

Вы помните, в прошлом году мы говорили о необходимости сокращения времени принятия решений во всех звеньях Вооруженных Сил. Результат есть. Благодаря применению передовых технологий, интегрированных решений и новых алгоритмов удалось улучшить характеристики и повысить возможности системы управления Вооруженными Силами.

Действовавшие ранее образцы вооружения и техники в Воздушно-космических силах, ВМФ, в других видах и родах войск последовательно заменяются на современные, в том числе основанные на цифровых технологиях и искусственном интеллекте. Активно внедряются, осваиваются в ходе боевой учебы роботизированные комплексы и беспилотные аппараты, что в разы повышает возможности частей и подразделений.

Войска, используя новую технику, регулярно отрабатывают в ходе учений, маневров, внезапных проверок боевой готовности тактически сложные, нестандартные задачи. Так, ядерные силы убедительно показали свои возросшие возможности на учении "Гром-2019". Флот и дальняя авиация в полном объеме выполнили поставленные задачи в рамках учений "Океанский щит", а на маневрах "Центр-2019" были впервые апробированы, слажены совместные действия национальных воинских формирований сразу с восьмью государствами по решению антитеррористических задач.

Российская армия продолжает играть ключевую роль в достижении мира в Сирии. Так, авиагруппа ВКС, корабли и подводные лодки ВМФ, расположенные в том числе на аэродроме Хмеймим и военно-морской базе в порту Тартус, являются гарантами сохранения мира и стабильности в этой стране.

Что еще очень важно: Россия благодаря качественно возросшим возможностям Вооруженных Сил уверенно выходит на новый уровень международного военного сотрудничества. Так, с аэродромов Южной Африки были выполнены полеты Ту-160 над западной частью Индийского океана. Вместе с китайскими коллегами впервые проведено боевое патрулирование в воздушном пространстве над акваторией Восточно-Китайского и Японского морей.

Значимым итогом года стало развитие системы военного образования и довузовской подготовки. Открыты еще два современных учебных заведения – Кемеровское президентское кадетское училище и филиал Пансиона воспитанниц Минобороны в Санкт-Петербурге.

Добавлю, что все выпускники военных вузов 2019 года – а это более 14 тысяч офицеров – получили воинские должности в соответствии со своими специальностями. Это значит, что система военного образования в целом настроена на нынешние запросы Вооруженных Сил и на перспективу, работает сбалансированно и четко, готовит новые поколения востребованных военных профессионалов, за которыми, безусловно, будущее нашей Армии и Флота.

Уважаемые участники коллегии!

Общий анализ состояния Вооруженных Сил показывает их высокую боеготовность. Все виды и рода войск способны выполнить свои задачи по предназначению, гарантировать мир и безопасность России. И это принципиально, исключительно важно, учитывая международную ситуацию, имеющиеся здесь риски.

Так, не спадает напряженность на Ближнем Востоке, в Афганистане, на Корейском полуострове. Вблизи наших границ расширяется военная инфраструктура НАТО.

Серьезную озабоченность вызывает деградация системы контроля над вооружениями. Причем имею в виду не только слом Соединенными Штатами Америки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности под абсолютно надуманным предлогом, безосновательным абсолютно предлогом.

С ноября текущего года Вашингтон создал неопределенность и в отношении своего дальнейшего участия в Договоре по открытому небу. Неясными остаются и перспективы продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Добавлю, что все это происходит на фоне роста потенциала глобальной системы противоракетной обороны Соединенных Штатов Америки. Мы же это видим, понимаем".

В этой связи необходимо продолжить линию на укрепление и развитие Армии и Флота и в 2020 году сосредоточиться на решении следующих ключевых задач.

Первое. В конце 2020-го уровень оснащения Армии и Флота современным оружием и техникой должен составить не менее 70 проц. Сейчас по отдельным видам и родам Вооруженных Сил такой показатель уже практически достигнут. По другим – например, по Сухопутным войскам – предстоит продолжить интенсивную работу.

Этот уровень – имею в виду 70 проц. новой техники в войсках – важно достичь и стабильно поддерживать в будущем. Повторю: наша задача не в том, чтобы "разово" перевооружить Армию и Флот и забыть об этом на десятилетия. Они всегда должны быть оснащены по последнему слову техники и технологий. Сейчас только был на выставке, некоторые докладывают с гордостью: такая-то и такая-то техника не уступает лучшим мировым образцам. Она должна быть – сколько раз я уже говорил и представителям тоже – она всегда должна быть лучше, если мы хотим побеждать, техника должна быть лучше мировых образцов. Это не игра в шахматы, где нас может устраивать ничья иногда. Это военная организация государства. Техника должна быть лучше. Мы можем этого добиваться и добиваемся этого на ключевых направлениях развития. И так нужно по всем компонентам работать.

Второе. В следующем году завершается подготовка плана обороны страны на 2021–2025 годы. В ходе этой работы надо в полной мере учесть и оценить произошедшие изменения военно-политической обстановки в мире и перспективы ее развития, провести всесторонний анализ потенциальных военных угроз и определить меры по применению и дальнейшему совершенствованию Вооруженных Сил.

Третье. Как уже отмечал, в этом году США фактически разрушили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поэтому необходимо вести мониторинг возможного развертывания американских ракет такого класса в разных районах мира. В первую очередь, разумеется, в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Да, мы готовы работать над новыми договоренностями в сфере контроля над вооружениями. Однако пока этот процесс не запущен, продолжим укреплять собственные ядерные силы. Имею в виду перевооружение частей РВСН на современные комплексы "Авангард" и "Ярс", а морских ядерных сил – на подводные ракетоносцы класса "Борей-А".

И, разумеется, будем по плану продвигать работу по созданию других перспективных ракетных систем, способных обеспечить гарантированное сдерживание агрессии против России и наших союзников.

Четвертое. В ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки следует вырабатывать новые, более эффективные способы применения войск, частей и подразделений и положительные результаты незамедлительно внедрять в программы боевой учебы.

Так, в рамках предстоящего учения "Кавказ-2020" особое внимание следует уделить подготовке штабов к руководству коалиционными группировками войск и сил, а военнослужащих – к действиям в сложных географических и климатических условиях.

Уважаемые товарищи!

Одной из ключевых и традиционно приоритетных для нас задач остается совершенствование системы социальных гарантий военнослужащих. В федеральном бюджете предусмотрено, что в течение трех лет их денежное довольствие будет ежегодно индексироваться: в 2020 году на три процента, в 2021-м и 2022 годах – на четыре процента соответственно. Одновременно увеличатся и военные пенсии.

Планируется продолжить выдачу жилищных субсидий, которые хотели бы получить более 70 процентов военнослужащих, нуждающихся в жилье. С 2014 года на эти цели уже выделено более 218 миллиардов рублей. В ближайшие три года будет направлено еще около 113 миллиардов. Кроме того, продолжится и развитие накопительно-ипотечной системы.

Важно и дальше сбалансированно развивать все составляющие системы социальных гарантий военнослужащих. От этого прямо будет зависеть эффективность вашей работы, нашей общей работы по развитию Вооруженных Сил.

Уважаемые коллеги!

Среди вопросов государственного, общенационального значения ключевое, определяющее место, безусловно, занимают задачи обеспечения обороноспособности России. Как бы ни развивались события, неизменной должна быть надежная, гарантированная защита нашей Родины от любых потенциальных военных угроз.

Мы не забываем уроки истории, гордимся нашими героями, помним наших павших бойцов и в наступающем году всенародно, торжественно отметим 75-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне. Для всех граждан России это святой праздник, символ мужества и героизма нашей Армии, Флота, всего нашего народа.

Я знаю, что к знаменательному юбилею – только что сейчас тоже с этим знакомился – строится и главный храм Вооруженных Сил в Подмосковье (Храм Воскресения Христова в Кубинке). Готовится торжественный Парад Победы на Красной площади и целый ряд других масштабных мероприятий. Уверен, что все они пройдут на высоком уровне, а Вооруженные Силы встретят 75-летие Великой Победы новыми значимыми результатами в обеспечении обороноспособности и безопасности России.

Я хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, весь личный состав Вооруженных Сил за четкое выполнение поставленных задач, за верность России. И, конечно, желаю вам успехов в службе.

Благодарю вас за внимание".