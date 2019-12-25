Путин заявил, что российская армия играет ключевую роль для достижения мира в Сирии

Президент подчеркнул, что авиагруппа ВКС, корабли и подводные лодки ВМФ, расположенные на аэродроме Хмеймим и базе в порту Тартус, являются гарантами сохранения мира и стабильности в этой страны

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российские военные играют ведущую роль в достижении мира в Сирийской Арабской Республике. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.

"Российская армия продолжает играть ключевую роль в достижении мира в Сирии", - сказал Путин.

По словам российского лидера, авиагруппа ВКС, корабли и подводные лодки ВМФ, расположенные на аэродроме Хмеймим и военно-морской базе в порту Тартус, являются гарантами сохранения мира и стабильности в этой страны.