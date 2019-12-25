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Интерфакс-АВН

Первый серийный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Олег" поступит в ВМФ в следующем году - Шойгу

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Церемония закладки АПЛ "Князь Олег"
На церемонии закладки на ОАО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения "Князь Олег" проекта 0955А (09552, шифр "Борей-А"). Северодвинск, 27.07.2014.
Источник изображения: Олег Кулешов / ОАО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин"

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - ВМФ России в следующем году получит первый серийный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Олег", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В 2020 году министерству обороны предстоит решить ряд приоритетных задач... Принять в состав флота первый серийный атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Олег", вооружённый баллистическими ракетами "Булава". Всего их будет семь", - заявил Шойгу на годовой коллегии Минобороны РФ во вторник.

По словам министра, в боевой состав ВМФ планируется ввести "14 кораблей и боевых катеров, три подводные лодки, 18 катеров и судов обеспечения". Также в войска будет поставлен один береговой ракетный комплекс "Бал".

Также в следующем году Минобороны завершит строительство "объектов инфраструктуры базирования ракетных подводных лодок стратегического назначения на Северном и Тихоокеанском флотах".

В данный момент в составе ВМФ находятся три атомные подлодки проекта "Борей". Также в 2019 году завершила испытания головная подлодка модернизированного проекта "Борей-А" "Князь Владимир".

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