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Интерфакс-АВН

РВСН получат в 2020 г. 22 пусковые установки ракетных комплексов "Авангард" и "Ярс" - Шойгу

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Ракетный комплекс "Авангард"
Ракетный комплекс "Авангард".
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Российские военные в следующем году получат более 20 пусковых установок баллистических ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В 2020 году министерству обороны предстоит решить ряд приоритетных задач. В стратегических ядерных силах поставить в РВСН на боевое дежурство 22 пусковые установки с баллистическими ракетами "Ярс" и "Авангард", - заявил Шойгу на годовой коллегии Минобороны РФ.

Ранее Шойгу сообщил, что первый полк, вооруженный комплексами "Авангард", поступит на боевое дежурство на этой неделе.

"Авангард" - стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком. В феврале президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил о начале серийного производства "Авангардов". "В этом году, как и планировалось, им будет оснащен первый полк РВСН", - сказал тогда Путин.

По данным Минобороны РФ, с 24 по 26 ноября комплекс "Авангард" впервые продемонстрировали американской инспекционной группе. "Российская сторона провела показ в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ", - заявляли в военном ведомстве.

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