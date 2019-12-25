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Интерфакс-АВН

Потребность российской армии в солдатах-срочниках снижается - Шойгу

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: Минобороны РФ

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Увеличение в российской армии числа технически сложных вооружений снижает потребность в военнослужащих срочной службы, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Синхронно с поступлением в войска технологически сложного вооружения увеличивается количество контрактников, подготовленных для её эксплуатации и боевого применения. При этом пропорционально снижается потребность в призыве граждан на военную службу", - сказал Шойгу во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Он сообщил, что в ходе проведенной в 2019 году аттестации всех контрактников были выявлены и уволены профессионально непригодные военнослужащие.

При этом Минобороны повышает требования к отбору и уровню подготовки военнослужащих по контракту.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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