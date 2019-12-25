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Интерфакс-АВН

Испытания комплекса "Сармат" планируется завершить в 2021 году - Национальный центр управления обороной РФ

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Российский ракетный комплекс наземного шахтного базирования РС-28 "Сармат" с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат"
Российский ракетный комплекс наземного шахтного базирования РС-28 "Сармат" с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат".
Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

С 2020 по 2027 гг планируется перевооружить на "Сарматы" и поставить на боевое дежурство 20 ракетных полков

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Президенту России Владимиру Путину в ходе осмотра выставки современных вооружений и техники в Национальном центре управления обороной РФ доложили, что испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" планируется завершить в 2021 году.

Путину рассказали, что продолжаются работы по созданию ракетного комплекса "Сармат" с межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса с улучшенными характеристиками. Возможность суборбитального полета "Сармата" на дальность 35 тысяч километров "позволит перекрыть весь диапазон дальности применения ракетных комплексов в пределах Земного шара", сообщили в центре.

"Испытания комплекса планируется завершить в 2021 году", - доложили президенту.

Также Путину рассказали, что "Сарматом" "в период с 2020 года по 2027 год планируется перевооружить и поставить на боевое дежурство 20 ракетных полков".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Сармат МБР
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
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