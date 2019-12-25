Испытания комплекса "Сармат" планируется завершить в 2021 году - Национальный центр управления обороной РФ

С 2020 по 2027 гг планируется перевооружить на "Сарматы" и поставить на боевое дежурство 20 ракетных полков

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Президенту России Владимиру Путину в ходе осмотра выставки современных вооружений и техники в Национальном центре управления обороной РФ доложили, что испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" планируется завершить в 2021 году.

Путину рассказали, что продолжаются работы по созданию ракетного комплекса "Сармат" с межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса с улучшенными характеристиками. Возможность суборбитального полета "Сармата" на дальность 35 тысяч километров "позволит перекрыть весь диапазон дальности применения ракетных комплексов в пределах Земного шара", сообщили в центре.

"Испытания комплекса планируется завершить в 2021 году", - доложили президенту.

Также Путину рассказали, что "Сарматом" "в период с 2020 года по 2027 год планируется перевооружить и поставить на боевое дежурство 20 ракетных полков".