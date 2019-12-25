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Интерфакс-АВН

К концу 2020 года уровень оснащения ВС РФ новой техникой должен составить 70% - Путин

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Боевой модуль "Бережок" на БМП-2 на сборочном участке АО "Щегловский вал" (Тула)
Боевой модуль "Бережок" на БМП-2 на сборочном участке АО "Щегловский вал" (Тула).
Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

Этот уровень должен поддерживаться и в дальнейшем

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Уровень оснащения Вооруженных сил РФ новейшим вооружением к концу 2020 года должен повыситься до 70% и далее поддерживаться в этих рамках, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В конце 2020 года уровень оснащения армии и флота современным оружием и техникой должен составить не менее 70%. Сейчас по отдельным видам и родам ВС такой уровень уже достигнут, но, например, по Сухопутным войскам предстоит продолжить интенсивную работу", - сказал Путин, выступая на заседании коллегии Минобороны РФ.

Как подчеркнул глава государства, "этот уровень - 70% - важно достичь и стабильно поддерживать в будущем". "Наша задача не в том, чтобы перевооружить разово армию и флот и забыть об этом на десятилетия, они всегда должны быть оснащены по последнему слову техники и технологий", - отметил Путин.

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Россия
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