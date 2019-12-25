Носителем перспективных комплексов "Кинжал" в перспективе может стать Су-57 - ВКС РФ

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Истребители пятого поколения Су-57 могут стать носителями перспективных комплексов "Кинжал" после 2030 года, доложили президенту России Владимиру Путину представители Воздушно-космических сил России.

"До 2028 года принято решение о перевооружении трех авиационных полков на перспективный авиационный комплекс - самолет Су-57, который в дальнейшем мы планируем рассматривать совместно с беспилотным летательным аппаратом "Охотник", - рассказали президенту в ходе осмотра выставки современных вооружений и техники в Национальном центре управления обороной РФ.