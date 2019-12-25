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Интерфакс-АВН

Путин заявил о готовности России работать над новыми договоренностями в сфере контроля над вооружениями

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Путин В. В.
Путин В. В.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия готова работать над новыми договоренностями в сфере контроля над вооружениями, но пока этот процесс не запущен, будет развивать ядерные силы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Да, мы готовы работать над новыми договоренностями в сфере контроля над вооружениями, однако пока этот процесс не запущен, продолжим укреплять собственные ядерные силы", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Он отметил, что речь идет о перевооружении частей РВСН на современный комплекс "Авангард" и "Ярс", а морских ядерных сил - на подводные ракетоносцы класса "БорейА".

"И, разумеется, будем по плану продвигать работу по созданию других перспективных ракетных систем, способных обеспечить гарантированное сдерживание агрессии против России и наших союзников", - сказал Путин.

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Россия
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