Войти
ТАСС

Российская армия получила более 6,5 тыс. единиц нового вооружения в 2019 году

282
0
0
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ получили в этом году более 6,5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"Все мероприятия, предусмотренные планом деятельности министерства обороны и государственным оборонным заказом на 2019 год, выполнены. Достигнут самый высокий показатель исполнения поставок вооружения и техники за последние четыре года. Поступление в войска более 6,5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения позволило довести долю современных образцов до 68,2%", - сказал Шойгу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
25.12.2017
Россия обеспечит присутствие военных кораблей и подлодок в Средиземном море
21.09.2017
Военные на "Западе-2017" выполнили все поставленные задачи
23.11.2016
Иран выигрывает от отношений России и Израиля (NRG, Израиль)
10.05.2016
Есть ли у России желание воевать с Западом?
19.01.2016
Ядерное оружие России: поштучная авиация и тайный морской козырь Путина (Обозреватель, Украина)
28.09.2015
Армия протестировала в деле оборонный потенциал страны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.12 06:17
  • 16
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 25.12 05:56
  • 3
Лазерное копье. Какие задачи у "Пересвета"
  • 25.12 05:08
  • 1
Шойгу рассказал о строительстве стартовых комплексов на Плесецке
  • 25.12 04:47
  • 1
Шойгу рассказал о вооружении флота подлодками "Борей"
  • 25.12 04:35
  • 18
"Коалиция-СВ" не торопится
  • 25.12 04:21
  • 1
Первый серийный Су-57 разбился
  • 25.12 03:18
  • 72
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 25.12 02:52
  • 1
Минобороны в 2019 году заказало более 200 боевых вертолетов
  • 25.12 02:08
  • 78
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 25.12 00:33
  • 30
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 24.12 22:35
  • 3
Прошел ремонт еще один противолодочный самолет Ту-142М3 Морской авиации ВМФ России
  • 24.12 21:10
  • 2
Акционеры вертолетных заводов Миля и Камова одобрили параметры допэмиссии для их объединения
  • 24.12 21:06
  • 6
Массированный удар: Россия создаст беспилотный бомбардировщик
  • 24.12 20:55
  • 2
На перспективный палубный истребитель ВМС США не дали денег
  • 24.12 20:34
  • 1968
Как насчёт юмористического раздела?