Российская армия получила более 6,5 тыс. единиц нового вооружения в 2019 году

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ получили в этом году более 6,5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"Все мероприятия, предусмотренные планом деятельности министерства обороны и государственным оборонным заказом на 2019 год, выполнены. Достигнут самый высокий показатель исполнения поставок вооружения и техники за последние четыре года. Поступление в войска более 6,5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения позволило довести долю современных образцов до 68,2%", - сказал Шойгу.