Военные прокуроры вместе с представителями Минобороны проверяют более 40 воинских частей в связи с трагедией в Забайкалье

О причинах ЧП говорить пока преждевременно - Куренной

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - В 40 воинских частях проводятся прокурорские проверки связи с расстрелом рядовым Рамилем Шамсутдиновым восьмерых сослуживцев в Забайкалье, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

"Одновременно с осуществлением надзора за исполнением законов при расследовании данного преступления Главной военной прокуратурой с привлечением военной прокуратуры РВСН, во взаимодействии с целевой рабочей группой, созданной министром обороны РФ, в связи с данным происшествием организованы совместные проверочные мероприятия, которыми охвачено более 40 воинских частей", - сказал Куренной в видео-канале ведомства "Эфир" во вторник.

Он при этом отметил, что "до окончания расследования уголовного дела окончательно делать выводы о причинах совершения Шамсутдиновым преступления, а также об условиях, способствовавших его совершению - преждевременно".

Уголовное дело в отношении рядового Шамсутдинова, совершившего убийство сослуживцев, расследуется в военном следственном управлении СКР по Восточному военному округу.

"С учетом установленных обстоятельств и доказательств рядовому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Читинским гарнизонным военным судом в отношении его избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал Куренной.

Он сообщил также, что "для всесторонности и объективности расследования следствием проверяются все версии произошедшего, назначено проведение ряда экспертных исследований".

25 октября этого года восемь военнослужащих погибли, еще двое были ранены в результате стрельбы, которую открыл их сослуживец в войсковой части в Забайкалье. Устроивший стрельбу солдат-срочник Шамсутдинов был призван на службу из Тюменской области минувшим летом. Он утверждает, что на преступление его подтолкнули издевательства со стороны командиров и сослуживцев.