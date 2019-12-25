Войти
Военно-промышленный курьер

Грузия рядом – в Южной Осетии обустраивают бомбоубежища

284
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Три бомбоубежища в Цхинвали планируется внести в инвестиционную программу Южной Осетии.

Об этом на пресс-конференции заявил министр по чрезвычайным ситуациям республики Азамат Чочиев, сообщает Регнум, ссылаясь на агентство "Рес".

Глава МЧС рассказал, что всего в столице Южной Осетии 12 бомбоубежищ, но они почти никак не оборудованы. В среднем на обеспечение  одного требуется потратить от 3 до 5 млн рублей.

"Нами подготовлена необходимая документация с данными бомбоубежищ и предоставлена руководству республики. В будущем году обустройство трех бомбоубежищ планируется внести в Инвестпрограмму", - рассказал Чочиев.

Также сообщается, что в МЧС выдали предписания на приведение имеющихся бомбоубежищ в надлежащее состояние и произвести в них уборку.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Южная Осетия
Компании
МЧС
Похожие новости
06.02.2019
Слезы хирурга Пирогова
07.10.2015
Электронная война – мифы и правда — часть II
20.04.2009
Беспилотная лихорадка, или cюрприз от Mинобороны
22.09.2008
Депутат Рады: С арсенала под Харьковом вывозили оружие в Грузию
21.08.2008
Война на фоне Кавказского хребта. Армия России впервые столкнулась с противником, имеющим современное вооружение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.12 06:17
  • 16
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 25.12 05:56
  • 3
Лазерное копье. Какие задачи у "Пересвета"
  • 25.12 05:08
  • 1
Шойгу рассказал о строительстве стартовых комплексов на Плесецке
  • 25.12 04:47
  • 1
Шойгу рассказал о вооружении флота подлодками "Борей"
  • 25.12 04:35
  • 18
"Коалиция-СВ" не торопится
  • 25.12 04:21
  • 1
Первый серийный Су-57 разбился
  • 25.12 03:18
  • 72
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 25.12 02:52
  • 1
Минобороны в 2019 году заказало более 200 боевых вертолетов
  • 25.12 02:08
  • 78
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 25.12 00:33
  • 30
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 24.12 22:35
  • 3
Прошел ремонт еще один противолодочный самолет Ту-142М3 Морской авиации ВМФ России
  • 24.12 21:10
  • 2
Акционеры вертолетных заводов Миля и Камова одобрили параметры допэмиссии для их объединения
  • 24.12 21:06
  • 6
Массированный удар: Россия создаст беспилотный бомбардировщик
  • 24.12 20:55
  • 2
На перспективный палубный истребитель ВМС США не дали денег
  • 24.12 20:34
  • 1968
Как насчёт юмористического раздела?