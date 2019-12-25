Грузия рядом – в Южной Осетии обустраивают бомбоубежища

Три бомбоубежища в Цхинвали планируется внести в инвестиционную программу Южной Осетии.

Об этом на пресс-конференции заявил министр по чрезвычайным ситуациям республики Азамат Чочиев, сообщает Регнум, ссылаясь на агентство "Рес".

Глава МЧС рассказал, что всего в столице Южной Осетии 12 бомбоубежищ, но они почти никак не оборудованы. В среднем на обеспечение одного требуется потратить от 3 до 5 млн рублей.

"Нами подготовлена необходимая документация с данными бомбоубежищ и предоставлена руководству республики. В будущем году обустройство трех бомбоубежищ планируется внести в Инвестпрограмму", - рассказал Чочиев.

Также сообщается, что в МЧС выдали предписания на приведение имеющихся бомбоубежищ в надлежащее состояние и произвести в них уборку.