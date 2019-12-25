Новейшая ДЭПЛ "Волхов" для ТОФ будет спущена на воду 26 декабря в Петербурге

ЦАМТО, 24 декабря. В Санкт-Петербурге на предприятии "Адмиралтейские верфи" 26 декабря состоится церемония спуска на воду второй новейшей ДЭПЛ "Волхов" проекта 636.3, построенной для подводных сил Тихоокеанского флота.

О готовности к спуску подводной лодки на воду было доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на рабочем совещании по вопросам подводного кораблестроения, которое состоялось в Адмиралтействе.

"Подводные лодки проекта 636.3 доказали уже свою эффективность в составе Черноморского флота. Строительство серии таких подводных лодок для подводных сил Тихоокеанского флота, безусловно, усилит потенциал подводной составляющей", – отметил Н.Евменов.

Первая подводная лодка этого проекта "Петропавловск-Камчатский" была принята в состав ВМФ в ноябре, подтвердив все заявленные тактико-технические характеристики в ходе испытаний.

При обучении экипажа ДЭПЛ "Волхов" используются самые современные тренажерные комплексы, позволяющие подготовить личный состав как отдельных боевых частей к выполнению задач по предназначению, так и корабельные боевые расчеты к эксплуатации торпедного и ракетного вооружения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.