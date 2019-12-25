Кабмин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Сирией о военной фельдъегерской связи

Документ устанавливает нормативную правовую основу для сотрудничества в целях обеспечения защиты воинской корреспонденции

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство во вторник внесло на ратификацию в Госдуму соглашение РФ с Сирией о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой связи. Текст опубликован в думской электронной базе.

Соглашение было подписано в Москве 15 июля 2019 года. Согласно пояснительным материалам, документом устанавливается нормативная правовая основа для российско-сирийского сотрудничества в целях обеспечения защиты воинской корреспонденции при ее доставке фельдъегерями Минобороны России в воинские формирования РФ, дислоцированные на территории Сирийской Арабской Республики.

При доставке воинской корреспонденции фельдъегери смогут иметь при себе табельное оружие (огнестрельное оружие и специальные средства). Как уточняется в пояснительной записке, в настоящее время в связи с отсутствием правового статуса фельдъегерей, вооруженных табельным оружием, имеются объективные трудности при прохождении ими таможенного и пограничного контроля при пересечении государственных границ России и Сирии. Это создает "предпосылки к возможному несанкционированному доступу к секретной информации".

Фельдъегерям предоставляется право пользоваться воздушными судами гражданской авиации, железнодорожным, автомобильным, а также морским и речным транспортом.