Сеул, Токио и Пекин подтвердили нацеленность на денуклеаризацию Корейского полуострова - лидеры

Пекин. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Лидеры Южной Кореи, Японии и Китая подтвердили, что денуклеаризация Корейского полуострова мирными средствами является их общей целью.

"Мы, в частности, самым серьезным образом обсудили условия безопасности на Корейском полуострове", - заявил на пресс-конференции премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Встреча Ли Кэцяна, президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ прошла в китайском Чэнду (провинция Сычуань).

Китайский премьер подчеркнул, что "три страны будут продолжать работать вместе, чтобы решить проблему политическим путем", отметив, что дискуссии по этому вопросу были "откровенными и эффективными".

Мун Чжэ Ин сказал, что "тройка" решила продолжить контакты по северокорейской тематике.

"Мы разделяем мнение о том, что мир на Корейском полуострове отвечает интересам трех государств, и договорились предпринимать совместные усилия для существенного прогресса в деле денуклеаризации и установления мира посредством скорейшего возобновления диалога между Северной Кореей и Соединенными Штатами", - сказал он.

Абэ осудил Пхеньян за его недавние ракетные пуски, назвав их "серьезной угрозой" региональной безопасности.