На Рождество перед NORAD стоят две важнейшие задачи: отследить полеты Санты-Клауса и не пропустить возможные ракетные пуски КНДР

Вашингтон. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - В канун католического Рождества и в ходе праздников перед Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), стоят две основные задачи: внимательно следить за возможными ракетными Пусками Северной Кореи и освещать путешествие по Земле легендарного Санты-Клауса.

"NORAD выполняет свою основную миссию по защите Северной Америки от угроз, но мы также гордимся тем, что продолжаем нашу традицию отслеживания путешествия Санты по всему миру", - говорится в заявлении NORAD.

В то же время, как считают наблюдатели, не исключено, что Пхеньян в качестве обещанного ранее "рождественского подарка" США может осуществить новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты.

В октябре МИД КНДР заявлял, что все еще рассчитывает на решение проблем в отношениях с США и надеется на изменение враждебного подхода Вашингтона к Северной Корее до конца текущего года.

Вместе с тем, замминистра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сон, курирующий отношения с США, заявлял, что Пхеньян больше не верит в американскую риторику относительно стремления продолжать двухсторонний диалог.

Он напомнил, что "приближается срок окончания года, установленный КНДР для США".