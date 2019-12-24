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Интерфакс-АВН

Чечня готова поделиться с Ливией опытом борьбы с терроризмом, о военной помощи речь не идет - Кадыров

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Саид Царнаев

Грозный. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с призывом к странам исламского мира выработать совместную позицию с целью урегулирования ситуации в Ливии и заявил о готовности республики поделиться с ливийскими властями опытом борьбы с терроризмом.

"Я призываю исламские, арабские страны и Турцию выработать единый подход к оценке событий в Ливии, единой силой выступить для достижения мира в Ливии. Иначе Запад никогда не позволит прекратить кровопролитие в этой стране", - сказал Кадыров на пресс-конференции в Грозном в понедельник.

Он подтвердил, что Чечня готова помочь властям Ливии в восстановлении порядка в стране.

"Да, действительно, у меня состоялся телефонный разговор с главой правительства Ливии. Он просил помочь в борьбе с терроризмом, в наведении порядка, восстановлении стабильности и единства нации. Речь идёт о нашем опыте в борьбе с терроризмом и решении проблем сплочения нации, а не о военной помощи", - сказал Кадыров.

Он отметил, что "народ Ливии не виноват в том, что происходит в этой стране". "США и страны Запада разрушили Ливию, спровоцировали гражданскую войну. Мы готовы охотно поделиться своим опытом, но целый ряд стран должны прекратить вмешательство в Ливию", - сказал Кадыров.

Ранее руководитель контактной группы РФ по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов заявил "Интерфаксу", что глава Чечни Рамзан Кадыров и премьер ливийского правительства национального согласия Файез Саррадж обсудили ситуацию в Ливии и вопросы борьбы с терроризмом.

"Состоялся телефонный разговор главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова с главой правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем, в ходе которого обсуждалась ситуация в Ливии", - сказал Деньгов в минувшую пятницу.

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Турция
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