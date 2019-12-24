Войти
Деловая газета "Взгляд"

Нарышкин рассказал о роли разведки в добыче сведений о ядерном оружии США

488
0
0
Первая советская атомная бомба РДС-1 в музее РФЯЦ-ВНИИЭФ
Первая советская атомная бомба РДС-1 в музее РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Детальное описание первой атомной бомбы оказалось в распоряжении Советского Союза за 12 дней до того, как ее изготовили в США, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на круглом столе, посвященном предстоящему в 2020 году 100-летию отечественной внешней разведки.

"Напомню, детальное описание первой атомной бомбы, которую разработали американские ученые и военные, легло на стол Сталина еще за 12 дней до того, как американцы собрали первый экземпляр бомбы", – сказал Нарышкин, говоря о роли разведки.

Он напомнил, что в условиях дипломатической изоляции Советского государства иностранный отдел (ИНО) ВЧК приступил к созданию разветвленной агентурной сети в Европе. "И внешняя разведка стала практически единственным каналом, через который руководство страны получало сведения об истинных планах и замыслах западных правительств в отношении Советского Союза", – отметил он, передает ТАСС.

Нарышкин указал, что донесения внешней разведки стали не последним фактором, позволившим руководству СССР "выйти из сложнейшего международного кризиса и не дать втянуть себя в войну на заведомо проигрышных условиях".

Глава СВР также указал на важную роль руководителя внешней разведки предвоенных и военных лет Павла Фитина, сумевшего реорганизовать разведку, которая "за короткий период начала войны сумела восстановить свои позиции в большинстве европейских стран, в том числе и в фашистской Германии". "Большую роль в оперативном информировании дали и наши друзья за рубежом, в том числе и знаменитая "кембриджская пятерка". Так, например, донесение Кима Филби, имевшего доступ к секретной информации британских спецслужб, позволило Красной Армии успешно контратаковать врага под Курском и завершить тем самым коренной перелом войны", – отметил Нарышкин.

Он добавил, что на завершающем этапе разгрома нацистских сил в Европе подробные агентурные сведения позволяли руководству СССР узнавать уже о планах партнеров по антигитлеровской коалиции и реагировать на новые стратегические вызовы. "Атомные бомбардировки городов Хиросима и Нагасаки продемонстрировали, что американские элиты, не колеблясь, применят это разрушительное оружие против мирного населения, и над Советским Союзом нависла реальная угроза", – напомнил Нарышкин.

Создание ракетно-ядерного щита, на которое были брошены лучшие силы физиков-ядерщиков, позволила обеспечить блестяще проведенная операция советской разведки "Энормоз". "Сведения, добытые нашими выдающимися разведчиками Владимиром Барковским, Леонидом Квасниковым, Александром Феклисовым, Анатолием Яцко (в 1995-1996 годах они были удостоены званий Героев России), стали серьезным подспорьем для советских ученых, и в 1949 году Советский Союз успешно испытал собственное атомное оружие", – напомнил Нарышкин.

Ранее он заявил, что царь Петр I был в свое время одним из отечественных разведчиков, добывшим немалый объем важной информации.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Персоны
Нарышкин Сергей
Проекты
2020-й год
ЧВК
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
28.10.2019
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин ответил на вопросы "РГ"
25.07.2016
Ядерные силы Франции не предназначены для атаки
25.02.2016
Вызов принят
20.05.2015
Агрессия «общечеловеческого»
25.12.2014
Дмитрий Рогозин: "Вооружаем армию, чтобы не воевать"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.12 11:28
  • 1
Авиация в случае войны "достанет" врага из Арктики, заявил генерал
  • 24.12 11:14
  • 1
Прошел ремонт еще один противолодочный самолет Ту-142М3 Морской авиации ВМФ России
  • 24.12 11:07
  • 1
Массированный удар: Россия создаст беспилотный бомбардировщик
  • 24.12 11:01
  • 49
Мал, да удал: Як-130 применили в качестве штурмовиков в Алжире
  • 24.12 10:54
  • 1966
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.12 10:18
  • 3
Steigan (Норвегия): Россия — лишь предлог для сохранения НАТО
  • 24.12 10:16
  • 1
Англичане защищают родину у границ России
  • 24.12 10:16
  • 73
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 24.12 09:48
  • 36
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 24.12 09:47
  • 15
В течение недели будут готовы предложения, как решить проблему закредитованности предприятий ОПК - Путин
  • 24.12 08:24
  • 182
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 24.12 08:08
  • 1
Не тот уровень. Аналитик о словах генсека НАТО про встречу с Путиным
  • 24.12 07:35
  • 70
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 24.12 07:26
  • 15
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 24.12 00:32
  • 3
Турция к 2027 году построит шесть новых подводных лодок - Эрдоган