Нарышкин рассказал о роли разведки в добыче сведений о ядерном оружии США

Детальное описание первой атомной бомбы оказалось в распоряжении Советского Союза за 12 дней до того, как ее изготовили в США, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на круглом столе, посвященном предстоящему в 2020 году 100-летию отечественной внешней разведки.

"Напомню, детальное описание первой атомной бомбы, которую разработали американские ученые и военные, легло на стол Сталина еще за 12 дней до того, как американцы собрали первый экземпляр бомбы", – сказал Нарышкин, говоря о роли разведки.

Он напомнил, что в условиях дипломатической изоляции Советского государства иностранный отдел (ИНО) ВЧК приступил к созданию разветвленной агентурной сети в Европе. "И внешняя разведка стала практически единственным каналом, через который руководство страны получало сведения об истинных планах и замыслах западных правительств в отношении Советского Союза", – отметил он, передает ТАСС.

Нарышкин указал, что донесения внешней разведки стали не последним фактором, позволившим руководству СССР "выйти из сложнейшего международного кризиса и не дать втянуть себя в войну на заведомо проигрышных условиях".

Глава СВР также указал на важную роль руководителя внешней разведки предвоенных и военных лет Павла Фитина, сумевшего реорганизовать разведку, которая "за короткий период начала войны сумела восстановить свои позиции в большинстве европейских стран, в том числе и в фашистской Германии". "Большую роль в оперативном информировании дали и наши друзья за рубежом, в том числе и знаменитая "кембриджская пятерка". Так, например, донесение Кима Филби, имевшего доступ к секретной информации британских спецслужб, позволило Красной Армии успешно контратаковать врага под Курском и завершить тем самым коренной перелом войны", – отметил Нарышкин.

Он добавил, что на завершающем этапе разгрома нацистских сил в Европе подробные агентурные сведения позволяли руководству СССР узнавать уже о планах партнеров по антигитлеровской коалиции и реагировать на новые стратегические вызовы. "Атомные бомбардировки городов Хиросима и Нагасаки продемонстрировали, что американские элиты, не колеблясь, применят это разрушительное оружие против мирного населения, и над Советским Союзом нависла реальная угроза", – напомнил Нарышкин.

Создание ракетно-ядерного щита, на которое были брошены лучшие силы физиков-ядерщиков, позволила обеспечить блестяще проведенная операция советской разведки "Энормоз". "Сведения, добытые нашими выдающимися разведчиками Владимиром Барковским, Леонидом Квасниковым, Александром Феклисовым, Анатолием Яцко (в 1995-1996 годах они были удостоены званий Героев России), стали серьезным подспорьем для советских ученых, и в 1949 году Советский Союз успешно испытал собственное атомное оружие", – напомнил Нарышкин.

Ранее он заявил, что царь Петр I был в свое время одним из отечественных разведчиков, добывшим немалый объем важной информации.

Алина Назарова