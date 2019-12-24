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Интерфакс-АВН

Пуски ракет "Ангара" возобновятся в 2020 году - "Роскосмос"

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Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Пуски ракет-носителей "Ангара" возобновятся в следующем году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

"В следующем году планируем возобновить пуски РН "Ангара", ракета будет передана Центром Хруничева в 1-м квартале 2020 года", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о возобновлении пусков ракеты в декабре 2019 года.

В данный момент на космодроме "Восточный" идет строительство стартового комплекса для ракет семейства "Ангара". Строительство планируется завершить в 2023 году.

Общая площадь участка стартового комплекса составляет 89 гектаров. Стартовый комплекс рассчитан на 10 пусков в год ракет "Ангара". В его состав войдут пусковой стол, командный пункт, кабель-заправочная башня, транспортно-установочный агрегат, системы пожаротушения и другие комплексы.

Космический ракетный комплекс "Ангара" (КРК) предназначен для запусков экологически чистых ракет-носителей различных классов. В семейство входят лёгкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжёлые - "Ангара-А5" (модификация "А5М" (модернизированная), и повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Восточный Космодром
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