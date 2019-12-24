Farda (Иран): российский бомбардировщик над Ираном — инцидент, которого не было

Министерство обороны РФ опровергло появившиеся на этой неделе в израильских СМИ сообщения о "нарушениях" российским бомбардировщиком Ту-22М воздушного пространства Ирана. Автор материала называет подобные заявления израильской стороны провокацией.

Согласно официальному заявлению Минобороны России, сообщения, появившиеся на сайте, специализирующемся по военной разведке DEBKAfile, относительно российского бомбардировщика Ту-22М (по кодификации НАТО - Backfire), который якобы проследовал в Сирию через воздушное пространство Ирана, признаны не соответствующими действительности и фейковыми.

Согласно провокационным заявлениям израильских СМИ, российские бомбардировщики, поднявшись с авиабазы на территории России, проследовали "курсом на Сирию" для бомбардировки целей: они достигают сирийской территории, якобы предпочитая кратчайший маршрут, то есть через воздушное пространство Ирана. Израильское издание утверждает, что за якобы предоставленное российским ВСК право "свободно пересекать воздушное пространство" Иран мог получить от российских военных властей некие "привилегии" для ведения собственных разведывательных и боевых операций в непосредственной близости от границы с Израилем.

Напомним, российский Ту-22М - сверхзвуковой бомбардировщик, который был разработан еще в 1975 году. Российские ВКС продолжают успешно использовать его в боевых операциях до сих пор. Он способен нести и доставлять к целям как ракеты, так и бомбы, и может на высоте развивать скорость до 2300-2400 километров в час.

Россия после начала боевых операций в Сирии по соглашению с сирийским правительством от 2015 года стала регулярно использовать этот самолет для бомбардировки позиций и целей боевиков на территории Сирийской Арабской Республики. Воздушное пространство Ирана действительно может использоваться российскими ВКС для перелета в направлении Сирии, однако каждый перелет согласуется с иранской стороной. Исходя из этого, подобные сообщения израильских СМИ следует трактовать не иначе, как заведомо лживыми и провокационными, подчеркивает информагентство "Фарс".