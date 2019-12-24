Российский беспилотный стратегический бомбардировщик создадут через 20 лет - командующий

Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Российские военные через 20 лет рассчитывают получить беспилотный стратегический бомбардировщик, сообщил командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

"Ожидается, что к 2040 году будет создан стратегический бомбардировщик шестого поколения, который станет уже беспилотным", - сказал он в интервью газете "Московский комсомолец".

В настоящее время у дальней авиации есть стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3. Идет разработка стратегического бомбардировщика пятого поколения - перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).

"Наши самолеты и их вооружение постоянно совершенствуются. Дальнейшее развитие дальней авиации осуществляется не только за счет модернизации бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС, Ту-22МЗ с продлением срока их службы, но также и за счет создания перспективного авиационного комплекса дальней авиации - стратегического бомбардировщика пятого поколения. Новый самолет будет дозвуковым. Он сможет решать все задачи дальней авиации", - сказал Кобылаш.

Как сообщал "Интерфакс", ПАК ДА, создаваемый компанией "Туполев", призван заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

По официальным данным, ПАК ДА будет выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло" (без хвостового оперения) и построен с применением стелс-технологий. Также сообщалось, что ПАК ДА будет дозвуковым и сможет нести больше вооружения, чем Ту-160.

Ранее глава "Туполева" Александр Конюхов сообщал "Интерфаксу", что выкатка первого опытного образца ПАК ДА планируется в 2021-2022 годах.

Юрий Борисов, будучи замминистра обороны РФ (ныне вице-премьер), заявлял, что ПАК ДА может совершить первый полет в 2025-2026 годах, а начало серийного производства запланировано на 2028-2029 годы.