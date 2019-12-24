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Военное обозрение

"Что произойдёт, если Су-57 и F-35 встретятся в небе Сирии" - рассуждения китайского эксперта

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Источник изображения: topwar.ru

В китайских СМИ рассказали своим читателям о том, что Россия провела очередные боевые испытания истребителей 5-го поколения Су-57 в Сирии. Ранее об этих испытаниях сообщало "ВО".

Китайский обозреватель Чжан Дяньчэн решил провести небольшой сравнительный анализ ситуации, при которой Су-57 ВКС России и F-35, например ВВС Израиля, могли бы "встретиться" в сирийском воздушном пространстве. "Что произойдёт, если такая встреча состоится?" - задаётся вопросом китайский эксперт. При этом вопрос рассматривается исключительно сквозь призму воздушного боя.

Из материала:

Как все мы знаем, огромным преимуществом истребителя пятого поколения является реализация новейших обнаружения самолётов противника, средств атаки и уничтожения с помощью передовых систем управления вооружением, авионики. Огромную роль играют ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности. В истребителях F-35 и Су-57 используются РЛС с АФАР и инфракрасные системы поиска и слежения. При этом радар Су-57, по некоторым данным, более мощный, а дальность его обнаружения превышает дальность обнаружения у F-35.

Чжан Дяньчэн отмечает, что у Су-57 при "встрече" с F-35 на случай реального воздушного боя было бы преимущество по маневренности и использованию вооружений. Однако, по мнению китайского эксперта, у Су-57 есть "серьёзная уязвимость" - фактическое отсутствие "стелс"-покрытия – такого, как у самолёта американского производства.

Поэтому, делает вывод автор, Су-57 имеет больше шансов на победу в ближнем воздушном бою, а в случае боя на больших дистанциях предпочтение отдаётся F-35. При этом подчёркивается, что сравнение имеет место лишь в том случае, если принимать в расчёт одинаковую подготовку лётчиков.

Чжан Дяньчэн:

Хотя истребитель F-35 может летать под углом атаки в 50 градусов, он не может осуществить при этом боевой разворот. В свою очередь Су-57 обладает отличной маневренностью, что гарантирует ему преимущество в ближнем бою.

Китайский эксперт отмечает, что ни в американских, ни в израильских СМИ не появлялось материалов об очередном этапе испытаний Су-57 в Сирии, что является показателем неосведомлённости разведок.

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Израиль
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США
Продукция
F-35
ПАК ФА
Проекты
АФАР
Истребитель 5 поколения
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