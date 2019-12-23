Público (Испания): Китай — лекарство для НАТО

Недавно в Лондоне прошел саммит военно-политического блока НАТО, который, по словам президента Франции, находится в состоянии "смерти мозга". На саммите было отмечено, что Китай представляет все большую угрозу безопасности, поэтому прозвучал призыв к государствам-членам сомкнуть ряды перед лицом азиатского гиганта…

Заявления НАТО полностью соответствуют доктрине администрации Трампа, которая с 2017 года перешла в наступление против Китая на всех фронтах, чтобы любой ценой удержать глобальное господство. Страх лишает США сна. Европейский союз, в свою очередь, считает Китай "системным врагом" и придерживается неоднозначной позиции, хотя в ближайшие месяцы ему, возможно, придется определиться в отношении ключевых вопросов. Например, в отношении существенной роли, которую будет играть Пекин в развитии сети 5G на континенте.

С первого взгляда кажется, что блок НАТО стал наблюдать за деятельностью Китая из-за постоянной потребности находить внешнего врага, который будет способствовать сплоченности альянса, столь необходимой в нынешние времена. Тем не менее существующие внутри НАТО разногласия могут только усугубиться по мере расхождения соответствующих торговых и стратегических интересов государств - членов. Стремление альянса превратить Китай во врага может оказаться не только нежизнеспособным, но и стать ударом милосердия для блока, у которого уже появляются тревожные признаки того, что он трещит по швам.

Китай это знает и поэтому активно переставляет свои пешки, словно игре, чтобы прельстить Великобританию, страны центральной и восточной Европы и другие государства и укрепить с ними отношения. Тем временем отношения с Россией станут еще ближе и прочнее и превратятся альтернативный полюс сдерживания западного давления.

Решение НАТО сводится к тому, что чтобы не делал Китай, все необходимо расценивать как угрозу. Идет ли речь о технологиях или безопасности, о международных инвестиционных проектах или энергетическом партнерстве с некоторыми странами, о торговле или кибернетике, о жестком устройстве его политической системы или шпионаже. Для Запада Китай - это безнадежный случай, так что нам стоит готовиться к худшему. Но не все придерживаются того же мнения.

В то время как Вашингтон уже почти два года призывает объявить Китаю бойкот, последнему удается обходить все препятствия, развивая сотрудничество все с большим количеством стран, в том числе с союзниками США. Вскоре после Брексита вполне могут появиться новости о сближении Пекина и Лондона.

Возможно, слухи о декларации НАТО заставят Китай ускориться и обеспечить свои ключевые интересы. Китай - это все еще развивающаяся страна, о чем нам напомнил министр иностранных дел Ван И во время саммита АСЕМ в Мадриде. Его ВВП на душу населения составляет шестую часть от ВВП США и четвертую от того же показателя ЕС. Из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН, расходы Китая на оборону меньше, чем у всех остальных, и составляют восемнадцатую часть от расходов США. Может ли Китай утверждать, что он не стремится соперничать с Западом с точки зрения идеологии или распространять свою модель развития, не имеет значения. Данные же говорят сами за себя. Ему остался всего один рывок, но какой, чтобы догнать самые развитые страны и обеспечить свою стабильность. И все же, с точки зрения НАТО, важно то, что к 2025 году в китайском флоте может быть уже семь авианосцев.

Тень новой холодной войны в случае превращения Китая во врага Запада, способного угрожать его господству и существованию, - это худший вариант. Основная задача на данный момент состоит в создании нового миропорядка. Этот процесс приводит к появлению новых союзов, призванных заполнить вакуум, оставленный неминуемым распадом организаций и блоков, появившихся после Второй мировой войны и во время холодной войны. Риски неизбежны, и лучший способ справиться с ними - это понимание и сотрудничество. В этих обстоятельствах односторонние заявления о господстве и могуществе мало чем могут помочь.

Хулио Риос (Xulio Ríos)