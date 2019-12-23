Войти
Независимое военное обозрение

Пентагон намерен обновить средства связи тактического уровня для Сухопутных войск

305
0
0
Военнослужащие ВС США
Военнослужащие ВС США.
Источник изображения: www.belvpo.com

Руководитель проекта, по разработке сети связи тактического уровня полковник Гарт Винтерл, сказал журналистам о планах поставить в войска новые средства связи для четырех бригадных боевых тактических групп (ББрТГ) в 2021 финансовом году, еще пять ББрТГ получат полные сетевые комплекты связи нового образца в 2022 финансовом году. А затем шесть ББрТГ планируется оснастить таким же оборудованием в течение 2023 финансового года. Сначала новые средства связи получит пехота, а затем тяжелые БМП и танки. Именно последние будут переоснащены в 2023 году. Основными средствами связи пока остаются радиостанции "Лидер" (Leader) и "Мэнпак" (Manpack) в их модернизируемых вариантах.

Ставка в данном случае делается на развитие сотовой сети, где средствами связи будут обладать все, до последнего солдата. При этом на уровне даже ниже батальонного не будут допускаться нешифрованные переговоры в эфире. Но подход к секретности для этого уровня будет несколько ослаблен. А архитектура бригадной сети связи будет позволять батальонам вести переговоры друг с другом на поле боя, минуя бригадный уровень. Для обеспечения сотовой связи будут использоваться беспилотники(способные продолжительно летать на высотах до 100 м) с установленной на них соответствующей аппаратурой. Новые средства связи имеют модульную конструкцию, позволяющую их быстро модернизировать. А сама сеть связи формируется так, чтобы не зациктиваться на каких-то конкретных радио-платформах, а при необходимости интегрировать в нее другие, более эффективные.

Это позволяет поддерживать конкурентность среди поставщиков, которые (по той же причине) не привлекаются к исследовательской деятельности, направленной на подготовку технических заданий для разработки новых средств связи и сетевых технологий. Так, в феврале 2020 года будет проведена двухнедельная демонстрация с привлечение пехотных подразделений 82-й воздушно-десантной дивизии. Два батальона парашютистов будут действовать друг против друга, а их оснастят новыми тактическими средствами связи, разработанными на основе последних сетевых технологий. И уже в 2023 году будут проведены тесты работы радиосети между подразделениями тяжелых БМП, танками и штабом бронетанковой бригады. По результатам этих испытаний будут делаться корректировки в программе развития сети связи тактического уровня.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
2020-й год
БПЛА
Похожие новости
24.01.2018
"Продать Су-30 Мьянме - да это сенсация"
11.01.2018
В США создали неуязвимый гиперзвуковой беспилотник
18.12.2015
«Уралвагонзавод» гораздо круче «Укроборонэкспорта»
06.07.2015
ПРО с претензией на глобальность
06.11.2013
Палубный терминатор Америки
11.07.2012
Полетный лист
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.12 10:39
  • 1
Новые средства коммуникации с населением для спецназа США
  • 23.12 10:36
  • 61
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 23.12 09:52
  • 1
Турчинов: Агрессора нужно останавливать и побеждать
  • 23.12 09:31
  • 32
Мал, да удал: Як-130 применили в качестве штурмовиков в Алжире
  • 23.12 09:18
  • 9
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 23.12 08:37
  • 11
F-35 научился уничтожать "Тор-2ДТ" и "Панцирь-СА"
  • 23.12 05:32
  • 1
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 23.12 05:29
  • 1
В России появится полигон для испытания новых винтовок и пушек на дальность 3,5 км
  • 23.12 05:28
  • 1
The National Interest (США): поговорим о секретном российском подразделении из состава сил специального назначения
  • 23.12 04:29
  • 62
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 23.12 02:59
  • 16612
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.12 00:31
  • 9
Sohu: Даже у F-15 и F-16 есть шанс "обмануть" зенитные ракеты российского ЗРК С-500
  • 23.12 00:15
  • 9
"Коалиция-СВ" не торопится
  • 22.12 22:48
  • 4
Ростех поставил российской армии первую партию двухсредных автоматов АДС
  • 22.12 22:13
  • 19
ВМФ РФ в ближайшее время планирует заложить фрегат проекта 22350М - главком