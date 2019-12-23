Пентагон намерен обновить средства связи тактического уровня для Сухопутных войск

Руководитель проекта, по разработке сети связи тактического уровня полковник Гарт Винтерл, сказал журналистам о планах поставить в войска новые средства связи для четырех бригадных боевых тактических групп (ББрТГ) в 2021 финансовом году, еще пять ББрТГ получат полные сетевые комплекты связи нового образца в 2022 финансовом году. А затем шесть ББрТГ планируется оснастить таким же оборудованием в течение 2023 финансового года. Сначала новые средства связи получит пехота, а затем тяжелые БМП и танки. Именно последние будут переоснащены в 2023 году. Основными средствами связи пока остаются радиостанции "Лидер" (Leader) и "Мэнпак" (Manpack) в их модернизируемых вариантах.

Ставка в данном случае делается на развитие сотовой сети, где средствами связи будут обладать все, до последнего солдата. При этом на уровне даже ниже батальонного не будут допускаться нешифрованные переговоры в эфире. Но подход к секретности для этого уровня будет несколько ослаблен. А архитектура бригадной сети связи будет позволять батальонам вести переговоры друг с другом на поле боя, минуя бригадный уровень. Для обеспечения сотовой связи будут использоваться беспилотники(способные продолжительно летать на высотах до 100 м) с установленной на них соответствующей аппаратурой. Новые средства связи имеют модульную конструкцию, позволяющую их быстро модернизировать. А сама сеть связи формируется так, чтобы не зациктиваться на каких-то конкретных радио-платформах, а при необходимости интегрировать в нее другие, более эффективные.

Это позволяет поддерживать конкурентность среди поставщиков, которые (по той же причине) не привлекаются к исследовательской деятельности, направленной на подготовку технических заданий для разработки новых средств связи и сетевых технологий. Так, в феврале 2020 года будет проведена двухнедельная демонстрация с привлечение пехотных подразделений 82-й воздушно-десантной дивизии. Два батальона парашютистов будут действовать друг против друга, а их оснастят новыми тактическими средствами связи, разработанными на основе последних сетевых технологий. И уже в 2023 году будут проведены тесты работы радиосети между подразделениями тяжелых БМП, танками и штабом бронетанковой бригады. По результатам этих испытаний будут делаться корректировки в программе развития сети связи тактического уровня.