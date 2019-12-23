Предложение США обсуждать не сокращение и ограничение СНВ, а меры транспарентности в этой сфере представляет интерес - Лавров

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что с интересом отнесся к предложению США обсуждать принципы транспарентности в сфере стратегических наступательных вооружений, а не их сокращение и ограничение.

"В этот раз в Вашингтоне, когда обсуждали китайскую позицию, мы привлекли внимание к тому, что Китай сказал о несопоставимости арсеналов. Американцы сказали достаточно интересную вещь: они упомянули, что не ведут речь о сокращении и ограничении, они скорее хотели бы договариваться о наборе взаимоприемлемых условий, о транспарентности и правилах поведения", - сказал Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале.

"Считаю, что это интересный подход", - добавил министр.

"Для того, чтобы понять, насколько он применим и для нас, и для других потенциальных участников, кого американцы хотели бы пригласить, нужно видеть его на бумаге, как они себе представляют саму концепцию", - отметил Лавров.

Комментируя стремление Вашингтона подключить Китай к переговорам по разоружению, глава МИД РФ напомнил озвученную китайской стороной позицию о том, что "их ядерные стратегические силы и по масштабу, и по структуре несопоставимы с ядерными силами России и США, и поэтому они не видят никакого резона для переговоров и не будут в них участвовать".

Он подчеркнул, что Россия "привержена продлению Договора СНВ-3 в двустороннем контексте с США", а также готова обсуждать этот вопрос в многостороннем формате, но "не будет никого насильно затаскивать в этот формат".