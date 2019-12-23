Трамп прислал короткое письмо в ответ на предложение Путина о моратории на развертывание ракет, запрещенных ДРСД - Лавров

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после участия в саммите НАТО в Брюсселе, Бельгии. 12 июля 2018.

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп ответил на предложение президента России Владимира Путина по введению моратория на развертывание ракет, запрещенных договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Президент США Дональд Трамп прислал короткое письмо, в котором сказал, что они готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", - сказал Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале.

Министр отметил, что "в очередной раз российская сторона предлагает конструктивную альтернативу нынешней ситуации: по СНВ-3 продлить без предварительных условий, по РСМД - давайте думать о верификации в контексте моратория".

При этом Лавров напомнил, что в ответ российскую инициативу по мораторию на развертывание запрещенных ДРСМД ракет "никто не откликнулся, кроме президента Франции Макрона". "В лучшем случае глухое молчание, за исключением президента Франции Эмманюэля Макрона", - заявил Лавров.