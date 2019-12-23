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WarSpot

"Севмашу" — 80 лет

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Источник изображения: warspot.ru

Крупнейшему российскому судостроительному комплексу исполняется 80 лет. Информационное агентство ТАСС к юбилею завода выпустило видео, в котором раскрыло ключевые цифры и факты о "Севмаше".

На видео показана территория "Севмаша" и его акватории, Беломорская военно-морская база Северного флота и самый большой в мире тяжёлый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 "Дмитрий Донской".

80 лет "Севмашу"

По словам гендиректора "Севмаша" Михаила Будниченко, за время существования завода было построено 132 атомохода — больше половины атомного флота Советского Союза и России: "Сегодня завод — это одно из передовых и самых масштабных судостроительных производств страны. В освоении ряда направлений строительства атомоходов мы были первопроходцами. Родина первой отечественной атомной подлодки "Севмаш" и по сей день не имеет конкурентов в этой области среди российских предприятий".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Дмитрий Донской
Компании
БелОМО
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
941 Акула
СФ
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