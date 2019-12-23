The National Interest (США): поговорим о секретном российском подразделении из состава сил специального назначения

Статья американского автора посвящена Специальному отряду быстрого реагирования и его деятельности. В статье подробно рассматривается, в каких случаях действует СОБР и как он создавался, приводятся интересные данные.

Главный тезис: СОБР специализируется на ведении переговоров в случае захвата заложников, а также на их спасении.

Если в России попросить назвать контртеррористическое подразделение, то большинство людей, вероятно, подумают об элитном подразделении ФСБ "Альфа". Бойцы "Альфы" были задействованы в ходе конституционного кризиса 1993 года, во время захвата заложников в театральном центре на Дубровке ("Норд-Ост"), а также во время захвата заложников в Беслане, и их вызывают в том случае, когда речь идет о наиболее крупных и наиболее значимых инцидентах. Однако в большинстве случаев, связанных с террористическими инцидентами, бойцы "Альфы" не привлекаются. Скорее, это сфера ответственности СОБРа (Специальный отряд быстрого реагирования). Эти региональные команды занимаются большинством инцидентом с применением оружия в России - от скрывающихся чеченских террористов до случаев домашнего насилия. Уровень оснащенности и уровень подготовки этих подразделений существенным образом отличается и зависит от существующих угроз в регионе. Но какова история этих подразделений? Как часто обращаются к их помощи, и что можно сказать о них в сравнении с другими российскими спецподразделениями ОМОНа и ФСБ?

Как и во многих элитных полицейских подразделениях в Европе, основы СОБРа были заложены в 1970-е годы после теракта во время Олимпийских Игр в Мюнхене. 8 ноября 1978 года в соответствии с приказом за номером 0707 в рамках подготовки к Олимпийским Играм в Москве 1980-го года были сформированы первые специальных полицейские подразделения в структуре советского МВД (Министерства внутренних дел). Сегодня этот день отмечается как День СОБРа, поскольку это подразделение считается первым элитным полицейским образованием, призванным иметь дело со сложными ситуациями. Тогда это подразделение называлось ОМОН, что просто означает "отряд милиции особого назначения". В России оно считается настоящим предшественником СОБРа. Однако роль этой команды отличается от тех подразделений, которые сегодня называют ОМОНом в Российской Федерации.

Формировалось это подразделение из числа обычных сотрудников полиции (милиции), кандидаты должны были пройти соответствующий отбор, а преимущество отдавалось тем из них, кто раньше служил в частях ВДВ (воздушно-десантные войска) или в армейском спецназе (СпН). Хотя работу этого подразделения во время Олимпиады в 1980 году можно назвать успешной, после Игр оно было сокращено на 30%, поскольку потребности в такого рода спецподразделении тогда не было. Впервые после Олимпийских Игр это подразделение было задействовано в апреле 1981 года - его бойцы захватили тогда человека, который забаррикадировался в своей квартире после того, как выстрелил из охотничьего ружья в молодую девушку и её отца.

В 1987 году из-за роста этнической напряженности и увеличения количества преступлений было создано подразделение ОМОН, а его сотрудники стали работать в различных частях советских городов и регионов. Бойцы ОМОНа привлекались в случае серьезных преступлений и противоправных действий с применением насилия. Создание этого подразделения привело к некоторой неразберихе, поскольку работавшее в Москве подразделение тоже называлось ОМОН, но в 1988 году оно было переименовано в ОМСН (отряд милиции специального назначения). Задачи ОМОНа и СОБРа пересекались, и такая ситуация продолжается и по сей день. Однако принято считать, что бойцы СОБРа подготовлены лучше, лучше оснащены для борьбы с вооруженными преступниками и специализируются в этой области. Что касается ОМОНа, то его сотрудники чаще привлекаются в случае мятежа и массовых гражданских беспорядков, а не инцидентов с применением оружия, хотя они способны бороться и с вооруженными преступниками.

Формирование многих региональных подразделений СОБРа произошло только после развала Советского Союза. В 1992 году были созданы региональные команды СОБРа для борьбы с организованной преступностью. Изменения в обществе, вызванные развалом и относительной неэффективностью обычной полиции перед лицом сильного и вооруженного сопротивления со стороны преступного мира заставило сформировать специальные команды для борьбы с криминальными бандами. Эти подразделения были созданы по образцу московского ОМСН, который в тот момент был переименован в СОБР. Сотрудники этих подразделений перешли под контроль управлений МВД по борьбе с организованной преступностью (РУБОП/РУОП). В их состав вошли сотрудники отрядов милиции особого назначения. Однако сам ОМОН продолжил свое существование и был подчинен непосредственно МВД.

Хотя первоначально в задачу СОБРа входила борьба против организованной преступности, бойцы этих подразделений оказались на линии фронта в борьбе против террористов из Чечни и Дагестана. Бойцы СОБРа были задействованы в инцидентах с заложниками в Минеральных Водах и в Махачкале. В ходе первой чеченской войны, начавшейся в декабре 1994 года, они были размещены на территории Чеченской Республики. Там были задействованы и сотрудники других спецподразделений: ОМОН МВД, ВВ (внутренние войска МВД), ОСН и СпН из ВВ, элитные команды ФСБ, а также армейский спецназ и ВДВ. Бойцы СОБРа со всех концов России участвовали в этом конфликте в составе штурмовых групп и были задействованы во время захвата заложников в больнице в Буденновске, в Кизляре и Первомайском, а также во время инцидентов с заложниками в Гудермесе, Беслане, в театре на Дубровке ("Норд-Ост") и в Грозном. Многие сотрудники СОБРа получили правительственные награды за свои действия в ходе этих операций - некоторые из них были удостоены звания Героя Российской Федерации, в том числе посмертно.

После переименования ОМСН в 2002 году и в ОСН в 2011, в 2012 году было решено вернуться к первоначальному названию - СОБР. В 2016 году контроль над подразделениями СОБРа, а также ОМОНа и ВВ перешел от МВД к новому образованию - к Росгвардии (иногда ее называют Российской Национальной гвардией). В результате МВД лишилось, по сути, всех подразделений по борьбе с терроризмом, а также военизированных формирований. По данным на 2016 год, в состав СОБРа входит 87 подразделений, а общая численность этих отрядов составляет примерно 5200 человек.

Уровень оснащенности подразделений СОБРа зависит, как правило, от уровня финансирования в конкретном регионе. Команды СОБРа из богатых городов, такие как СОБР "Викинг" в Калининграде, часто выглядят как бойцы западных сил специальных операций и даже щеголяют иногда американским оборудованием и камуфляжем. Команды СОБРа из более бедных городов, такие как СОБР "Рубин" из Новгородской области, часто имеют на вооружении армейские штурмовые винтовки АК-74М, а также штурмовые шлемы эпохи 90-х. Лучшими по оснащению можно считать СОБР "Гранит" из Санкт-Петербурга и СОБР "Булат" из Московской области. Характерно, что и СОБР "Терек" из Чечни отличается великолепным оснащением. Следует отметить, что бойцы этого подразделения имеют нашивки Чеченской Республики на плечах и на шлемах, в отличие от сотрудников других подразделений СОБРа. Еще одной особенностью бойцов СОБРа можно считать самые разнообразное дополнительные варианты оснащения. Часто можно встретить оружие странного цвета или нашивки с различными разными лозунгами, которые можно считать редкостью в регулярной Российской армии и полицейских подразделениях.

Обучение бойцов СОБРа проводится так, как мы себе и представляем подготовку элитных полицейских подразделений. Все члены СОБРа являются офицерами полиции (теперь Росгвардии), и перед принятием в состав такого подразделения они проходят психологическое тестирование. Стрельба в узких пространствах и закрытых помещениях, рукопашный бой, а также техника проведения штурмовых операций в городских условиях, включая спуск по канату, являются частью подготовки. Что касается тактики, то, как правило, используются дополнительные элементы, в том числе строения с тяжелыми вооружениями и снайперскими точками, и делается это для того, чтобы держать защищающихся под давлением. Бойцы штурмовых групп часто имеют на вооружении баллистические щиты, а также различные виды штурмовых винтовок, пистолетов и автоматов.

В сравнении с ОМОНом, в задачу которого, в основном, входит обеспечения общественной безопасности и контроля, СОБР фокусирует свое внимание на небольших тактических операциях, включая спасение заложников, инциденты с применением оружия и защиту свидетелей (эта задача была включена в 1995 году). Следует отметить, что в состав СОБРа входят группы переговорщиков, задача которых состоит в том, чтобы попытаться мирным способом разрядить конфликтную ситуацию. В основном, это такие же задачи, что и у элитных подразделений из ФСБ - СОБР реагирует на местном уровне на подобного рода инциденты. Вместе с тем, существуют также элитные федеральные подразделения СОБРа (такие как "Рысь"), которые действуют по всей территории Российской Федерации. Относительно небольшой по численности состав СОБРа (5200 человека, тогда как у ОМОНа 40 тысяч бойцов) объясняется его более сфокусированной ролью.

В сравнении с таким подразделением как ОСН "Витязь" (это независимое формирование спецназа во внутренних войсках) СОБР в большей мере сфокусирован на обеспечении общественной безопасности и проведении ограниченных операций в городских условиях. ОСН "Витязь" в большей степени ориентирован на проведение военизированных штурмовых операций - таких как ликвидация террористических ячеек, операции в лесных зонах, когда можно не обращать особого внимания на сопутствующий ущерб. Однако масштабные операции обычно проводятся при участии СОБРа, ОСН, ОМОНа и ФСБ в зависимости от требуемого количества бойцов, и поэтому возникает значительное совпадение задач. В последние годы бойцы СОБРа также принимают участие в рейдах против нелегальных банков и операций по отмыванию денег. Они продолжают выполнять задачи по борьбе с организованной преступностью, хотя потребность в этом снизилась по сравнению с 1990-ми годами.

Чарли Гао изучал политические науки и вычислительную технику в Гриннельском колледже (Grinnell College). Он выражает благодарность Михалю Кизеветеру (Michał Kizeweter) за значительную помощь при подготовке этой статьи.

Чарли Гао (Charlie Gao)