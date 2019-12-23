За контроль над вооружениями должны бороться не только политики, но и гражданское общество всех стран - Горбачев

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Ситуация с безопасностью в мире пока не безнадежна, считает экс-президент СССР Михаил Горбачев.

В интервью "Интерфаксу" в воскресенье он сказал: "Ситуация в мире и в области контроля над вооружением пока не безнадежна. Есть надежда, что ядерное оружие будет под контролем, но это уже не должно стать только делом политиков".

"За контроль над вооружением, за улучшение положения в мире должно бороться гражданское общество всех стран. В уходящем году необходимость объединения гражданской инициативы в борьбе за мир стала особенно отчетливой", - подчеркнул Горбачев.

"Нельзя полагаться, - продолжал он, - только на политиков. Среди политиков есть, конечно, ответственные люди, но и, да простят меня читатели, есть и просто подонки, которые думают только о своих эгоистических целях, об еще более глубоком обострении положения в мире. Гражданская инициатива всех людей во всех странах должна объединяться. В этом процессе огромную роль может играть пресса".

Горбачев подчеркнул, что "объединение гражданских обществ, гражданских инициатив в пользу мира должно стать главной целью в следующем году".

Он еще раз отметил, что "ситуация в мире еще не безнадежна и нельзя падать духом".

Таким образом, продолжал Горбачев, "ответственные политики всех стран плюс объединение гражданских инициатив в пользу мира и контроля над вооружением - вместе это станет огромной силой и внушает надежду на то, что мир может стать лучше".