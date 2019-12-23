Россия и Пакистан планируют в 2020 г. провести мероприятия по линии флотов - Минобороны РФ

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия и Пакистан в следующем году планируют провести совместные мероприятия по линии военно-морских флотов, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ по итогам визита в Исламабад главкома ВМФ Николая Евменова.

"В ходе визита состоялся ряд встреч с руководством оборонного ведомства Пакистана, в рамках которых обсуждались актуальные вопросы российско-пакистанского военно-морского сотрудничества, в том числе вопросы обмена делегациями, взаимодействия в сфере военно-морского образования и культурной сфере. Стороны также обсудили мероприятия, которые планируется реализовать в 2020 году", - сказал представитель департамента информации Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.

Он сообщил, что в ходе визита с 18 по 21 декабря главком ВМФ посетил штаб ВМС Пакистана в Исламабаде, военно-морскую академию, военно-морской колледж и корабли ВМС Пакистана на военно-морской базе в Карачи.

Россия и Пакистан регулярно участвуют в совместных военно-морских учениях. В ноябре прошлого года Россия и Пакистан провели совместные учения в Аденском заливе "Аравийский муссон - 2018". Стороны отрабатывали антипиратские действия.

В 2017 году ВМФ России и Пакистана участвовали в международном морском учении "АМАН-2017", которое проходило в акватории Аравийского моря и на береговой базе ВМС Пакистана. С российской стороны в маневрах принял участие большой противолодочный корабль "Североморск".

В октябре 2017 года на портале правовой информации было опубликовано межправительственное соглашение между Россией и Пакистаном, которое предусматривает поставку оружия, военной техники, ремонт и модернизацию продукции военного назначения. Согласно соглашению, стороны могут также сотрудничать в ходе разработки новых видов вооружения и оказывать консультационные услуги.