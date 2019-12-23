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Интерфакс-АВН

Ситуация с СВПД критическая, но пока иранские отступления от него обратимы - Чижов

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Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов. Архивное фото
Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Геннадий Мельник

Брюссель. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов разделяет точку зрения генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Хельги Шмид о том, что заседание совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе 6 декабря в Вене проходило в "критический момент".

"Конечно, ситуация критическая. Это мнение не только генсека ЕВС, а всех участников СВПД. Иранцы дали понять, что, если до начала января не будет позитивных подвижек, они могут приступить к пятому этапу отступления от СВПД", - сказал высокопоставленный российский дипломат в интервью "Интерфаксу".

"Однако следует признать: всё то, что иранцы сделали до сих пор, - обратимо. Они каждый свой шаг - надо отдать им должное - тщательно продумывают и не делают ничего такого, что нельзя было бы развернуть в обратную сторону", - продолжил Чижов.

Он отметил, что, по его наблюдениям, в институтах ЕС пока еще верят в возможность спасти СВПД.

"Хотя, конечно, эта вера, скажем так, не укрепляется с каждым днем. После заседания 6 декабря совместной комиссии СВПД продолжаются консультации между всеми игроками: Европейской внешнеполитической службой во главе с Хельгой Шмид, "евротройкой" (Великобритания, Германия, Франция), Россией, Китаем и, разумеется, Ираном. Соединенные Штаты в этих обсуждениях не участвуют, поскольку они сами лишили себя такой возможности, выйдя из данной сделки. Ладно если бы только вышли. Но они же пытаются помешать и остальным участникам её реализовывать", - сказал российский постпред.

Чижов полагает, что иранцы правы в своих заявлениях последнего времени о слабом эффекте от СВПД. И незначительная польза от специального механизма расчетов с Ираном - INSTEX - это только одна сторона вопроса, по его словам. А вторая - это незначительный эффект от снятия санкций.

"Даже если завтра INSTEX вдруг резко выйдет на полную мощность, то у Ирана все равно не так много свободной валюты, чтобы проводить транзакции через этот механизм. Тем не менее, определенные возможности, конечно, есть. Более того, в Иране создана так называемая зеркальная структура STFI - иранский аналог INSTEX. Эти две структуры уже вступили во взаимодействие", - сообщил глава российской дипломатической миссии при Евросоюзе.

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