Пентагон назвал условие для вывода войск из Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США останутся в Сирии, пока не наступит окончательное поражение террористической группировки "Исламское государство*" (запрещена в России).

"У меня нет хрустального шара, предсказывающего будущее. Я думаю, что мы будем оставаться там до тех пор, пока не сможем гарантировать окончательное поражение ИГ*", – сказал Эспер, передает ТАСС.

Председатель комитета начальников штабов ВС США Марк Милли отметил, что в Пентагоне "никто не хочет бесконечных войн".

"Это [войска США за рубежом] связано с национальными интересами. Это связанно с реалистичной оценкой того, чем занимаются противники и враги США. Мы взвешиваем затраты, выгоды и риски. Именно поэтому мы там, где мы находимся, в разных частях мира", – сказал он.

Генерал уточнил, что американские военные в Сирии находятся для того, чтобы обеспечить окончательное поражение ИГ.

Ранее сообщалось, что Милли провел переговоры с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым на тему Сирии.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

Алексей Дегтярев