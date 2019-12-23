Турция не будет закрывать глаза на действия российских наемников в Ливии - Эрдоган

Стамбул. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что в Ливии действуют "наемники" частной военной компании "Вагнер" из России.

"Они посредством группы под названием "Вагнер" действуют в Ливии буквально как наемники (командующего Ливийской национальной армии Халифы - ИФ) Хафтара", - цитирует Эрдогана издание "Йени шафак".

"Вот так обстоят дела, и для нас было бы неправильно сохранять молчание по этому поводу. До этого мы старались изо всех сил (действовать для нормализации обстановки - ИФ), и мы продолжим поступать так впредь", - отметил президент.

При этом Эрдоган назвал "незаконными" действия ЛНА Халифы Хафтара и выразил поддержку премьеру Ливии Файезу Сараджу. "Хафтар не является законным политическим деятелем... при этом есть те, кто пытаются придать ему легитимность", - заявил Эрдоган.

"Йени шафак" напоминает, что такие заявления Эрдогана прозвучали на следующий день после того, как правительство национального согласия Ливии одобрило имплементацию меморандума о взаимопонимании в сфере безопасности и военного сотрудничества с Турцией. Издание отмечает, что этот договор открывает возможность для оказания турецкой военной помощи Триполи.

12 декабря этого года командующий ЛНА Халифа Хафтар распорядился развернуть "решающую битву" для захвата Триполи.

В Ливии в настоящее время установилось двоевластие. В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает Хафтар, который с апреля ведет наступление на Триполи.