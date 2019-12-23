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Интерфакс-АВН

Сроки проведения форума "Армия" и армейских игр в 2020 будут синхронизированы - Минобороны РФ

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Юнус-Бек Евкуров
Юнус-Бек Евкуров.
Источник изображения: topwar.ru

Оба мероприятия пройдут с 23 августа по 5 сентября

Москва. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Военно-технический форум "Армия-2020" и Армейские международные игры "АрМИ-2020" пройдут в одни и те же сроки, сообщил замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

"Особенностью является то, что "АрМИ-2020" пройдут одновременно с Военно-техническим форумом "Армия-2020": с 23 августа по 5 сентября. И вторая особенность - это, конечно, то, что игры пройдут в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Евкуров в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в пятницу.

"Когда будут (одновременно проходить) и форум, и игры, у зрителей будет возможность посмотреть не только сами игры, но и выставку техники, и динамические показы", - отметил Евкуров.

Он также подчеркнул, что "главы оборонных ведомств иностранных государств стремятся участвовать в играх и те, кто принимает участие, хотят, чтобы ряд конкурсов проходил на территории их государства".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
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