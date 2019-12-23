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Интерфакс-АВН

Интенсивность учений в Вооружённых силах РФ за год возросла на 11% - Минобороны

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Учения гвардейской десантно-штурмовой бригады в Приморье
Учения гвардейской десантно-штурмовой бригады в Приморье.
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Аньков

Москва. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Качество боевой подготовки в Вооружённых силах РФ по итогам 2019 года достигло высокого уровня, ключевые показатели в сравнении с результатами прошлого года превышены на 10-16%, сообщил заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

"Говоря о качественных, я хотел бы сказать, в том числе, и о количественных показателях. Если брать 2019 год, то мы провели свыше 6 500 мероприятий боевой подготовки. В том числе - 4 500 учений различного направления и различного характера. Это где-то на 11% выше аналогичного показателя периода 2018 года", - сказал Евкуров в пятницу в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, на 10% увеличена интенсивность межвидовой направленности и подготовки войск. "Это очень важная тема, особенно когда мы создаем и работаем или взаимодействуем с коалиционными группировками в том числе", - отметил Евкуров.

На 16 % увеличено количество двусторонних учений, сообщил он.

"Качество боевой подготовки по итогам 2019 года оценивается на довольно высоком уровне", - констатировал Евкуров.

При этом он отметил, что все вопросы, связанные с боевой подготовкой, находятся на личном контроле у министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Особенно министр обороны заостряет внимание на внедрении в войска современного опыта локальных войн и вооруженных конфликтов, в том числе опыта сирийской кампании. Ну и конечно - стимулирование тех офицеров, должностных лиц, которые нестандартно умеют решать те или иные задачи", - сказал Евкуров.

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