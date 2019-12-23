Отряд российских военных кораблей идет в Иран - Балтфлот

Москва. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Отряд российский военных кораблей после учений с Индией в Аравийском море взял курс на Иран, сообщили в пятницу в пресс-службе Балтийского флота.

Ранее сообщалось, что в конце декабря в Индийском океане пройдут совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая.

"Отряд кораблей Балтийского флота в настоящее время продолжает выполнение задач дальнего похода и держит курс на иранский порт Чахбехар", - говорится в сообщении.

В составе отряда: сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", морской буксир "Виктор Конецкий" и танкер "Ельня", сообщил Балтфлот.

Отряд кораблей Балтфлота покинул базу в Балтийске 1 октября и взял курс на Индийский океан.

В начале декабря командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади заявил, что 27 декабря в северной части Индийского океана состоятся совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая.

Учения готовились давно и не связаны с усилением активности США в регионе, заявил 5 декабря посол Ирана в Москве Мехди Санаи. "Этот план уже готовился несколько месяцев назад. По нему было принято решение", - сказал он на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса".