Около 4,5 тыс. учений проведено в Вооруженных силах России в 2019 году

Также прошло свыше 6,5 тыс. мероприятий боевой подготовки

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы России провели свыше 6,5 тыс. мероприятий боевой подготовки, в том числе 4,5 тыс. учений. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

"Если брать 2019 год, мы провели свыше 6,5 тыс. мероприятий боевой подготовки, в том числе 4,5 тыс. учений различного направления", - сказал Евкуров в интервью телеканалу "Россия-24". По словам замминистра, этот показатель выше прошлогоднего примерно на 11%.

Как уточнил Евкуров, в 2019 году количество двусторонних учений было увеличено на 16%. Интенсивность межвидовой направленности и подготовки войск стала выше на 10%.

"Качество боевой подготовки по итогам 2019 года оценивается на довольно высоком уровне", - подчеркнул Евкуров.

Он отметил, что вопрос боевой подготовки находится на личном контроле министра обороны Сергея Шойгу, который заостряет внимание на внедрение в войска современного опыта локальных войн и вооруженных конфликтов, в том числе опыта сирийской кампании.

Программа развития полигонов Вооруженных сил России до 2027 года включает оборудование порядка 38 тыс. новых мишенных полей, заявил Евкуров. "По программе развития полигонов до 2027 года мы на полигоны установим порядка 2,5 тыс. блочно-модульных комплектов и другого оборудования, порядка 3,8 тыс. новых мишенных полей", - сказал он.

По словам замминистра обороны, новые комплекты смогут работать в режиме 3D-показа мишеней. "Когда проводится стрельба в нестандартных положениях, военнослужащий в любой боевой обстановке может на 360 градусов ориентироваться и поражать цели противника, где бы он ни оказался", - отметил Евкуров.

Замминистра обороны также уточнил, что за пять лет было создано 82 новых полигона.