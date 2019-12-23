В Минобороны России представили результаты работы Комиссии по инновационным проектам и технологиям

ЦАМТО, 20 декабря. В Министерстве обороны РФ под руководством заместителя главы военного ведомства генерала армии Павла Попова 19 декабря состоялось итоговое заседание Комиссии Минобороны России по инновационным проектам и технологиям.

В рамках мероприятия была развернута тематическая выставка, организованная Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации, на которой предприятия и научно-исследовательские организации представили инновационные разработки, выполненные в интересах военного ведомства в инициативном порядке.

В частности, следует отметить инициативно разработанный тактический комплекс водолазного снаряжения. Снаряжение предназначено для обеспечения жизнедеятельности водолазов под водой при решении специальных и боевых задач в экстремальных условиях и является перспективным средством обеспечения деятельности подразделений специального назначения. Комплектующие снаряжения разработаны на отечественной элементной базе.

В числе представленных образцов также можно выделить проекты, сделанные с использованием программного обеспечения полностью российской разработки. С его применением создан комплект инновационных транспортных средств, способных эффективно решать задачи оперативной доставки грузов различного назначения через потенциально опасные территории, в том числе в ходе военных действий.

На тематической выставке был представлен проект по реализации гибкой системы поддержки интеллектуальной деятельности военнослужащих в области сбора, обработки и анализа научно-технической информации в интересах органов военного управления. В настоящее время прорабатывается возможность совместной разработки системы во взаимодействии с профильными лабораториями Военного инновационного технополиса "ЭРА".

Представленные разработки являются примером взаимодействия потребителей и разработчиков вооружения, военной и специальной техники в инициативном порядке в целях минимизации сроков внедрения инициативных разработок.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в ходе заседания начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Андрей Гончаров по итогам работы в 2019 году Комиссии Минобороны России по инновационным проектам и технологиям сделал ряд заявлений:

1. Одной из приоритетных задач военного ведомства является осуществление деятельности по инновационному развитию в области обороны, сопровождению научно-технических и инновационных проектов и созданию условий для их реализации.

2. Комиссия Министерства обороны Российской Федерации по инновационным проектам и технологиям является действенным механизмом по реализации в интересах Минобороны России передовых технических решений и инновационных технологий военного и двойного назначения, в том числе выполненных предприятиями и организациями промышленности в инициативном порядке.

3. Об эффективности работы Комиссии свидетельствует увеличение количества инициативных разработок, отобранных для реализации в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации. За последние три года их общее количество увеличилось более чем в 10 раз и в настоящее время составляет 187 разработок.

По итогам работы Комиссии за 2019 год было рассмотрено более 120 инициативных разработок, что превышает аналогичный показатель 2018 года на 30%.

В 2019 году проведена апробация инициативных разработок, выполненных по следующим направлениям: перспективные комплексы обнаружения и противодействия применению беспилотных летательных аппаратов; перспективные комплексы с БЛА и их системы; автономные необитаемые подводные аппараты; средства доставки водолазов и подводной транспортировки грузов; опытные образцы боевых дистанционно-управляемых модулей.

4. В работе комиссии по вопросам использования в интересах Минобороны России имеющегося научно-технического задела активное участие стали принимать представители институтов поддержки инновационной деятельности, центров компетенций Национальной технологической инициативы, учебных заведений высшего образования, институтов Российской академии наук и предприятий реального сектора экономики.

5. Приобретает свою значимость Военный инновационный технополис "ЭРА" как одна из основных площадок Минобороны России по проведению апробаций и подготовке предложений по реализации инновационных проектов и прорывных технологий.

6. Обеспечение работы Комиссии возложено на Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.