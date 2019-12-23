Войти
ТАСС

В России появится полигон для испытания новых винтовок и пушек на дальность 3,5 км

538
1
0
Снайпер ГРУ
Снайпер ГРУ на стрельбище ЦНИИТОЧМАШ.
Источник изображения: Dmitry Rogozin / Twitter

Стрелковую трассу оснастят мишенным и измерительным оборудованием, защитными сооружениями и укрытиями, а также дорогой для проезда автомобилей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. ЦНИИТочмаш (входит в Ростех) реконструирует стрелковую трассу своего полигона, увеличив ее с 1200 до 3500 метров для испытания перспективных снайперских винтовок и пушек в калибре до 45 мм. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе института со ссылкой на начальника отдела испытаний и исследований стрелково-пушечного оружия Государственного демонстрационно-испытательного центра (ГДИЦ) Илью Давыдова.

По словам Давыдова, реконструкция стрелковой трассы подразумевает увеличение ее рабочей зоны практически в три раза. В пресс-службе ЦНИИТочмаш уточнили, что директриса стрелковой трассы "будет увеличена с 1200 до 3500 метров." Ее оснастят мишенным и измерительным оборудованием, защитными сооружениями и укрытиями, а также дорогой для проезда автомобилей.

"Реконструкция позволит проводить более масштабные испытания и экспериментальные исследования образцов вооружения, военной и специальной техники, а также инициативных разработок, в том числе перспективных образцов боеприпасов и оружия", - приводят в ЦНИИТочмаше слова Давыдова.

В качестве примера в институте привели снайперскую винтовку ORSIS Т-5000, дальность поражения которой недавно была увеличена с 1500 до 2000 метров. На основе базовой версии Т-5000 ЦНИИТочмаш разработал снайперскую винтовку "Точность" для ФСО и ФСБ России. Также в феврале в институте объявили о разработке новой полуавтоматической винтовки для Минобороны под шифром "Уголек".

Сейчас полигон института состоит из производственного комплекса и оборудования для оценки технических, боевых и эксплуатационных характеристик образцов вооружений в калибре до 45 мм, а также противопехотного оружия ближнего боя.

В пресс-службе ЦНИИТочмаш добавили, что после реконструкции на полигоне можно будет также проводить международные турниры и соревнования по сверхдальней стрельбе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Промтехнологии ГК
ЦНИИТОЧМАШ
Похожие новости
28.11.2019
Новейшей российской снайперской винтовке увеличили дальность поражения
25.04.2013
Эксперты обсудили выработку перспективных технических требований к боевой экипировке военнослужащих
14.01.2013
О концептуальной неопределенности в развитии боевого стрелкового оружия в РФ
17.10.2012
Российские ученые разработали "суперпатрон", но винтовки для него нет
05.10.2012
Дмитрия Медведева пригласили к стволу
28.06.2012
"Русские идут": российский "блок" на Eurosatory-2012
1 комментарий
№1
23.12.2019 05:29
Давно было пора,это и вызывало как минимум удивление.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.12 09:52
  • 1
Турчинов: Агрессора нужно останавливать и побеждать
  • 23.12 09:31
  • 32
Мал, да удал: Як-130 применили в качестве штурмовиков в Алжире
  • 23.12 09:18
  • 9
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 23.12 08:37
  • 11
F-35 научился уничтожать "Тор-2ДТ" и "Панцирь-СА"
  • 23.12 05:32
  • 1
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 23.12 05:29
  • 1
В России появится полигон для испытания новых винтовок и пушек на дальность 3,5 км
  • 23.12 05:28
  • 1
The National Interest (США): поговорим о секретном российском подразделении из состава сил специального назначения
  • 23.12 04:29
  • 62
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 23.12 02:59
  • 16612
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.12 01:43
  • 60
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 23.12 00:31
  • 9
Sohu: Даже у F-15 и F-16 есть шанс "обмануть" зенитные ракеты российского ЗРК С-500
  • 23.12 00:15
  • 9
"Коалиция-СВ" не торопится
  • 22.12 22:48
  • 4
Ростех поставил российской армии первую партию двухсредных автоматов АДС
  • 22.12 22:13
  • 19
ВМФ РФ в ближайшее время планирует заложить фрегат проекта 22350М - главком
  • 22.12 20:28
  • 4
В Госдуме предложили разработать программу развития пассажирской авиации