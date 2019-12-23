Легендарный Т-34-85 в Нижнем Тагиле в честь юбилея разогнали до 55 км/час

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Легендарный Т-34 празднует юбилей. 80 лет назад этот танк был принят на вооружение Красной Армии. Накануне знаменательной даты Т-34-85, выпущенный в 1945 году на Уралвагонзаводе, продемонстрировал свои блестящие ходовые возможности. Об этом сообщает сайт УВЗ (входит в Госкорпорацию Ростех).

Танк Т-34-85 уверенно прошел виражи испытательной трассы, на хорошей скорости преодолел препятствие "горка" высотой 7 метров и длиной подъема 100 метров, продемонстрировал разворот на месте, или, как говорят водители-испытатели, "вальс".

Показ возможностей легендарной машины (сегодня музейного экспоната) состоялся на испытательном участке сборочного цеха Уралвагонзавода. Именно здесь в годы Великой Отечественной войны тестировались перед отправкой на фронт "тридцатьчетверки", а сегодня - все современные бронемашины марки "УВЗ".

"Наша машина не новая. 70 с лишним лет все-таки, но свои 55 км в час она отрабатывает. Поражает надежность. Большинство узлов и агрегатов в ней родные, с 1945 года. Никаких нареканий нет, спокойно ездит, виражи исполняет. Сделана на совесть, практически - на века. Хорошая машина, легендарная!", - оценивают "ветерана" члены экипажа Т-34-85, водители-испытатели Уралвагонзавода.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

За годы войны на Уральском танковом заводе №183 (сейчас Уралвагонзавод) было собрано 25 914 боевых машин. С мая 1942 года с конвейера каждые 30 минут сходил танк Т-34. Ежесуточно на фронт уходил эшелон бронемашин. По мощности в течение четырех военных лет тагильский завод оказался равен всем прочим производителям "тридцатьчетверок". И превзошел в выпуске массовых средних танков все вместе взятые заводы Германии, где было выпущено 23 тысячи машин.

Именно в Нижний Тагил из Харькова было эвакуировано танковое КБ, где под руководством Александра Морозова продолжилась работа по упрощению конструкции машины, созданию ее модификаций. Например, к январю 1942 года были внесены изменения в чертежи 770 наименований деталей, а 1265 наименований деталей просто изъяты из конструкции. При этом каких-либо ошибок в дальнейшем выявлено не было. Одновременно упрощали технологию производства. Была проделана гигантская работа и по повышению боевых характеристик Т-34.

В 1942 году был разработан и запущен в серийное производство огнемётный вариант танка ОТ-34-76. В январе 1944 года принят на вооружение танк Т-34-85. Обе эти машины есть в коллекции Выставочного комплекса Уралвагонзавода. Они в отличном состоянии и не раз становились участниками городского Парада Победы или других мероприятий, например, таких как нынешний показ.

"Последний Т-34-85 сошел с заводского конвейера в феврале 1946 года. За выдающиеся заслуги в деле создания и организации массового производства танков, а также за образцовые выполнения заданий Правительства по выпуску танков предприятие награждено орденами Трудового Красного Знамени, Красного Знамени и Отечественной войны I степени. А конструкторский отдел - орденом Ленина за создание конструкции и усовершенствование Т-34. Это одна из страниц, которую вписал Уралвагонзавод в отечественное танкостроение,100-летие которого будет отмечаться в 2020 году", - подчеркивает директор Выставочного комплекса Уралвагонзавода Алла Пислегина.

Фото и видео УВЗ