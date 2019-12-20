Военный эксперт: если США разрушат договор СНВ-3, то выход – лишь один

Если не будет СНВ-3, то ничто не сдержит гонку вооружений, заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог, военный эксперт Иван Коновалов, американцы, отказываясь от продления договора, открывают "ящик Пандоры".

Россия вплоть до конца года готова продлить действие договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3, без него не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений, заявил Владимир Путин во время своей ежегодной большой пресс-конференции.

"Мы вплоть до конца года готовы продлить, просто взять и продлить, действующее соглашение СНВ-3. Если завтра нам пришлют по почте, или мы готовы подписать и прислать в Вашингтон. Пусть поставит там свою подпись соответствующий руководитель, в том числе президент, если они готовы. Но пока на все наши предложения нет никакого ответа, и если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. И это, на мой взгляд, плохо", – сказал президент.

Как отметил в эфире радио Sputnik политолог, военный эксперт Иван Коновалов, американцы подобным подходом открывают "ящик Пандоры".

"Если американцы разрушат договор по СНВ-3, как они последовательно разрушили все договоры, которые являлись частью общей системы сдерживания и баланса, тогда действительно ничего не останется. И выход будет только один: все создавать заново. Но тогда участие американцев будет на паритетной основе, со всеми центрами решений в мире. Американцам придется с этим согласиться, если они хотят создать что-то новое. А если не хотят, то сценарий развития будет весьма негативный. Страны, которые тоже обладают ядерным оружием: Китай, Северная Корея, Индия, Пакистан, Израиль, который это отрицает – все они будут наращивать свои ядерные потенциалы. А самое главное: те страны, которые сейчас отказываются от создания ядерного арсенала, тоже за это возьмутся. Американцы откроют "ящик Пандоры". Но, к сожалению, их поведение говорит о том, что они не думают о будущем", – сказал Иван Коновалов.

Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли они его продлевать. Этот договор является последним документом между двумя странами в области контроля над вооружениями.

В администрации США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки. Пентагон считает, что у России есть до двух тысячи единиц нестратегического ядерного оружия.