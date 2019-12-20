Военный эксперт: если США разрушат договор СНВ-3, то выход – лишь один

Если не будет СНВ-3, то ничто не сдержит гонку вооружений, заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог, военный эксперт Иван Коновалов, американцы, отказываясь от продления договора, открывают "ящик Пандоры".
Россия вплоть до конца года готова продлить действие договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3, без него не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений, заявил Владимир Путин во время своей ежегодной большой пресс-конференции.
"Мы вплоть до конца года готовы продлить, просто взять и продлить, действующее соглашение СНВ-3. Если завтра нам пришлют по почте, или мы готовы подписать и прислать в Вашингтон. Пусть поставит там свою подпись соответствующий руководитель, в том числе президент, если они готовы. Но пока на все наши предложения нет никакого ответа, и если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. И это, на мой взгляд, плохо", – сказал президент.
Как отметил в эфире радио Sputnik политолог, военный эксперт Иван Коновалов, американцы подобным подходом открывают "ящик Пандоры".
Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли они его продлевать. Этот договор является последним документом между двумя странами в области контроля над вооружениями.
В администрации США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки. Пентагон считает, что у России есть до двух тысячи единиц нестратегического ядерного оружия.