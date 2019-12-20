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Интерфакс-АВН

В течение недели будут готовы предложения, как решить проблему закредитованности предприятий ОПК - Путин

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Money
Иллюстрация на тему госзакупок. Источник: Известия.

Есть "вполне рыночные" решения, чтобы "развязать этот узел"

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Предприятия российской "оборонки" закредитованы на сотни миллиардов рублей, решение этой проблемы должно быть готово до конца недели, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас один из главных вопросов - это закредитованность предприятий ОПК. Не буду вас пугать и называть цифры, они значительные - речь идет о сотнях миллиардов рублей. (...) Я собирал коллег по этому вопросу и поручил им в течение недели подготовить уже окончательный вариант нашего решения", - сказал президент в четверг на ежегодной пресс-конференции.

"Правительство, Центральный банк, все участники этого процесса, включая сами оборонные предприятия и людей, которые в правительстве отвечают за это, сейчас активно работают над тем, как развязать этот узел. Он развязываемый. Решения вполне рыночные есть", - сказал Путин.

Схема реструктуризации проблемного долга предприятий ОПК будет индивидуальной для каждого предприятия, сообщил 23 октября замминистра финансов Алексей Моисеев.

Банковские долги предприятий ОПК могут быть частично списаны, а частично конвертированы в ОФЗ, сообщил в сентябре в интервью газете "Ведомости" вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Думаю, надо подойти комплексно: частично списать, частично - выпустить ОФЗ. Возможна и прямая докапитализация предприятий из бюджета, можно также часть долгов реструктурировать на более длительный срок с кредитными каникулами, скажем, в 3-5 лет", - сказал Борисов. По его словам, основная доля долгов ОПК приходится на Сбербанк, ВТБ, Новикомбанк и Газпромбанк.

В интервью "Интерфаксу" в июле Борисов сказал, что долги по кредитам в российском ОПК сосредоточены в нескольких интегрированных компаниях.

"90% долгов приходится на несколько интегрированных структур: ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация), ОСК (Объединенная судостроительная корпорация), "Уралвагонозавод", в какой-то степени это "Высокоточка" ("Высокоточные комплексы") и "Алмаз-Антей", - сказал Борисов.

"Все эти предприятия находятся в разном финансово-экономическом положении. У кого-то есть экспортные заказы, у кого-то нет. Разные ситуации по присутствию на рынке гражданской продукции. Мы будем детально разбираться со структурой кредитного портфеля каждой интегрированной структуры. И для каждой будем предлагать свои сценарии "расчистки" их кредитных историй", - сообщил он.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Высокоточные комплексы
ОАК
ОСК
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
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4 комментария
№1
20.12.2019 06:37
Цитата, q
"90% долгов приходится на несколько интегрированных структур: ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация), ОСК (Объединенная судостроительная корпорация), "Уралвагонозавод", в какой-то степени это "Высокоточка" ("Высокоточные комплексы") и "Алмаз-Антей", - сказал Борисов.
Интересно получается...
А ещё недавно вопили, что "Роскосмос" - главный должник!
0
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№2
20.12.2019 08:12
Цитата, LEO101 сообщ. №1
А ещё недавно вопили, что "Роскосмос" - главный должник!

Не по нему вопрос просто рассматривается.
0
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№3
20.12.2019 09:18
Цитата, LEO101 сообщ. №1
Интересно получается...
А ещё недавно вопили, что "Роскосмос" - главный должник!
Сейчас решат по долгам ВПК, а там и Роскосмос всплывет, как подводная лодка, с требованием "И мне, и мне".
0
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№4
20.12.2019 10:21
Цитата, q
Все эти предприятия находятся в разном финансово-экономическом положении. У кого-то есть экспортные заказы, у кого-то нет. Разные ситуации по присутствию на рынке гражданской продукции.
то есть, как бы так надо понимать, самые невезучие и несостоятельные те, у кого доля ГОЗа самая высокая...самая тяжелая доля у тех, кого злая судьба обрекла чо то поставлять родному государству?)...вот интересно, и какую схему реструктуризации им предложат...типо - и за ГОЗ не платили и долги не простим?
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