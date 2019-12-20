Тральщик с самым большим в мире корпусом из стеклопластика вывели из цеха

В Санкт-Петербурге из цеха вывели новейший корабль противоминной обороны "Яков Баляев". У него самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика.

Корпус корабля уже оснащен базовыми системами и механизмами. Кроме того что корпус построен по новейшей технологии и ему не страшна коррозия, он еще и немагнитен. Именно это качество обеспечивает кораблю особую живучесть при поиске мин.

В начале 2020 года "Якова Баляева" спустят на воду и разместят у достроечной набережной завода. Специалисты начнут монтировать надстройку, общекорабельные системы, башенно-мачтовое устройство.

Минный тральщик "Яков Баляев" станет пятым в проекте 12700. Главная особенность этих кораблей - уникальный корпус из монолитного стеклопластика. Он прочнее стали, практически невидим для радаров. Корабли этой серии предназначены для борьбы с морскими минами, которые они могут обнаружить как в воде, так и в грунте. Головной корабль этой серии - "Александр Обухов" - уже служит в ВМФ России.

Светлана Цыганкова