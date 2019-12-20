Оценка ущерба авианесущему крейсеру "Адмирал Кузнецов" от пожара появится в конце декабря - глава ОСК

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Оценка ущерба, который был причинен пожаром авианесущему крейсеру "Адмирал Кузнецов", будет проведена до конца года, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"На оценку ущерба уйдет какое-то время. Необходимо исследовать поврежденные отсеки, провести дефектацию. Предварительная информация, которой можно официально поделиться, появится к концу месяца", - сказал Рахманов в интервью газете "Коммерсант".

Он отметил, что крейсер не получил критических повреждений в результате пожара.

"Он будет отремонтирован и возвращен в состав ВМФ. Созданы как межведомственная комиссия, так и рабочая группа ОСК, которую возглавляет вице-президент по военному кораблестроению Владимир Королев", - сказал президент ОСК.

В то же время источник "Коммерсанта" в штабе Северного флота сообщил изданию, что сумма ущерба может достигать 95 млрд рублей.

"Речь идет не только о повреждении конструкций авианосца, но и о пострадавшем ремонтном оборудовании и вышедших из строя из-за травм военных и гражданских специалистах", - сказал источник газеты.

В понедельник Рахманов заявил "Интерфаксу", что после пожара крейсер можно будет восстановить.

"Корабль на плаву. Остойчивость не потерял. Значит, жить будет", - сказал глава ОСК, отвечая на вопрос о том, получил ли корабль критические повреждения в результате пожара 12 декабря.

Рахманов также заявил, что на оценку ущерба крейсеру от пожара потребуется дополнительное время.

"Сейчас я бы хотел воздержаться от любых оптимистичных и пессимистичных комментариев в отношении этих двух параметров: сроков восстановления технической готовности и стоимости", - сказал Рахманов.

12 декабря на авианосце "Адмирал Кузнецов", который ремонтируют на заводе в Мурманске, произошел пожар. По предварительным данным, пожар возник в ходе сварочных работ. Его тушили сутки. В результате пожара погибли два человека, пострадали еще 14.

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года. Согласно контракту, авианосец должен вернуться в состав Северного флота России в 2022 году.

Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов. В составе его вооружения - крылатые противокорабельные ракеты "Гранит", зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы "Клинок" и "Каштан", автоматическая корабельная артиллерийская установка, а также система противолодочной обороны.