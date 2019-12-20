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ЦАМТО

Новейший фрегат "Адмирал флота Касатонов" вышел в Баренцево море для продолжения испытаний

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Фрегат "Адмирал Касатонов"
Фрегат "Адмирал Касатонов".
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

ЦАМТО, 19 декабря. Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" вышел из Североморска в Баренцево море для продолжения испытаний.

В ближайшее время будет проверено радиотехническое вооружение корабля в ходе облетов фрегата различными типами самолетов армии ВВС и ПВО Северного флота. Также во время данного выхода в море продолжится работа по проверке систем и механизмов корабля в различных режимах плавания.

Ранее в акватории Белого моря был испытан комплекс ракетного вооружения фрегата. Экипаж корабля выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по береговой мишени, расположенной на боевом поле "Чижа" в Архангельской области, и стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по морским мишенным позициям.

Испытания фрегата "Адмирал флота Касатонов" начались 20 ноября и проходят в несколько этапов.

После завершения всего комплекса государственных испытаний и подписания приемного акта корабль будет принят в состав Военно-морского флота России. Ожидается, что фрегат будет зачислен в состав одного из соединений надводных кораблей Северного флота.

"Адмирал флота Касатонов" был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Он является первым серийным фрегатом проекта 22350.

В октябре корабль совершил межфлотский переход из Балтийского в Белое море для завершения ходовых и государственных испытаний. В начале декабря экипаж фрегата выполнил межбазовый переход из Северодвинска в Североморск.

Справочно:

Фрегаты первого ранга проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тыс. км, сообщает пресс-служба Северного флота.

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Страны
Россия
Продукция
П-800 Оникс
Компании
Северная верфь
СПКБ
Проекты
22350
Калибр КР
пр. 1155
СФ
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