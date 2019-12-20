Отряд российских боевых кораблей во главе с крейсером "Варяг" зашёл в южнокорейский Пусан

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев" и средний морской танкера (СМТ) "Печенга" совершили деловой заход в порт Пусан (Республика Корея), сообщил в четверг Тихоокеанский флот (ТОФ).

"На российских кораблях побывали военнослужащие Военно-морских сил (ВМС) Южной Кореи, а тихоокеанцы осмотрели боевые единицы принимающей стороны", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

"Планируется, что сегодня корабли российского отряда будут открыты для посещения местными жителями и гостями Пусана. Для них организуют экскурсии по флагману ТОФ - гвардейскому ракетному крейсеру (ГРКР) "Варяг", информирует штаб ТОФ.

"Во второй половине дня пройдут товарищеские соревнования между моряками двух стран по перетягиванию каната, футболу и волейболу. Для тихоокеанцев организованы экскурсии в парк "Ёндусан" и в Морской буддистский храм", - сказано в пресс-релизе.

Сообщается также, что "командир отряда кораблей капитан 1 ранга Александр Шварц и командиры кораблей отряда нанесли визит вежливости командующему Боевым командованием ВМС Республики Корея вице-адмиралу Ли Сон Хвану и посетили мэрию Пусана".

"Визит кораблей ТОФ в Южную Корею продлится до 21 декабря", - говорится в сообщении.