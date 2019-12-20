Генеральный секретарь министерства обороны Армении снят с должности из-за скандала вокруг ORSIS

Как сообщил 17 декабря 2019 года армянский ресурс InfoPort.am , генеральный секретарь министерства обороны Армении Гарник Айрапетян был освобожден от должности по решению премьер-министра Армении. Об этом InfoPort.am сообщили источники в минмстерстве обороны Армении. Согласно источнику, освобождение Айрапетяна от должности связано со скандалом вокруг россиской оружейной компании ORSIS.

Комплекс зданий министерства обороны Армении в Ереване (с) infoport.am

Отметим, что в Армении возбуждено уголовное дело по факту отмены конкурса на поставку оружия со стороны ORSIS. Конкурс с бюджетом в несколько миллионов долларов был объявлен в мае, требования удовлетворила только российская компания ORSIS. Однако позже стало известно, что конкурс был отменен без объяснения причин.

Более того, недавно суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство представителей компании ORSIS и приостановил решение Министерства финансов о включении ORSIS в "черный список" поставщиком Минобороны РА. В результате, право ORSIS на участие в гостендерах в Армении восстановлено.