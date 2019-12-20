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Интерфакс-АВН

Иран рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией в рамках СВПД - посол в РФ

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Несмотря на религию, в Иране уже достигли возможностей обогащать уран до оружейного уровня
Несмотря на религию, в Иране уже достигли возможностей обогащать уран до оружейного уровня.
Источник изображения: Caren Firouz/Reuters

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Иран ожидает, что сотрудничество с Россией по ядерному объекту в Фордо продолжится, заявил посол Исламской Республики в РФ Мехди Санаи в интервью, опубликованном в четверг в газете "Коммерсант".

"Мы ожидаем, что текущее ирано-российское сотрудничество в рамках реализации СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской атомной программе - ИФ), в частности, по ядерному объекту в Фордо, продолжится и даже расширится", - сказал Санаи.

Он напомнил, что "Россия принимала активное участие в разработке и принятии СВПД и по сей день продолжает бороться за сохранение сделки".

"Москва решительно осудила выход Америки из СВПД и поддержала запущенный европейскими странами механизм для расчетов с Ираном Instex, хоть он на практике и не действует. Страны ЕС в целом ведут себя весьма пассивно. Россия же была и остается самым серьезным партнером Ирана по этому соглашению", - подчеркнул посол.

Он также отметил, что "в связи с действиями США и бездействием ЕС Совет национальной безопасности Ирана принял решение о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках СВПД с промежутками в 60 дней".

"Существует вероятность, что после еще нескольких периодов сокращения просто не останется обязательств, которые Иран захочет исполнять", - резюмировал Санаи в беседе с изданием.

СВПД был одобрен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия - ИФ). В мае 2018 года США вышли из сделки и возобновили санкции в отношении Ирана. Через год Тегеран объявил, что будет каждые два месяца сокращать свои обязательства по СВПД, пока европейские участники не обеспечат закупки иранской нефти в обход санкций США.

В начале ноября этого года иранские специалисты вывели уровень обогащения урана на объекте в Фордо до 4,5%. Решение по Фордо стало четвертым шагом Ирана по сокращению ядерных обязательств. Президент Ирана Хасан Рухани отметил, что четвертый этап сокращения обязательств Ирана можно отменить, как и три предыдущих, если оставшиеся участники СВПД "исполнят свои обязательства".

В рамках ядерной сделки с Ираном Фордо должен быть перепрофилирован российской стороной в центр по производству медицинских изотопов. В начале декабря топливная компания госкорпорации "Росатом" - АО "ТВЭЛ" объявила, что останавливает работы на этом объекте.

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